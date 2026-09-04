ساۋد ارابياسىندا كوپ ۇلتتى تەڭىز كۇشتەرى كواليسياسى جۇمىسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - ءوڭىر ەلدەرى مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەر تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جاڭا باستامانى جۇزەگە اسىرۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كوپ ۇلتتى بىرىككەن تەڭىز كۇشتەرى كواليتسياسى سارسەنبى كۇنى جەدەل جۇمىس كەزەڭىنە كوشىپ، ساۋد ارابياسىنداعى كوماندالىق شتابىنان جۇمىسىن باستادى. بۇل تۋرالى كورولدىكتىڭ قورعانىس مينيسترلىگى مالىمدەدى.
كواليتسيا قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە پاكىستان اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كوممودورى راشيد شەيح تاعايىندالدى.
شتاب جۇمىسىنا كواليتسياعا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ، سونداي-اق وعان قوسىلۋ ءراسىمىن اياقتاپ جاتقان ەلدەردىڭ بايلانىس وفيسەرلەرى دە كىرىستى.
مۇنداي شەشىم تامىز ايىندا جيددادا وتكەن جوسپارلاۋ جونىندەگى ءۇشىنشى وتىرىستا ماقۇلدانعان ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن قابىلداندى. جيىنعا 39 ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
كواليسيا قولباسشىسى قىزمەتىنە ساۋد ارابياسى كونتر-ادميرال ابدۋللا اش-شەحريدى تاعايىندادى.
بىرلەستىك قىزىل تەڭىزدەگى، باب-ەل-ماندەب بۇعازى مەن ادەن شىعاناعىنداعى حالىقارالىق سۋ جولدارىن، ساۋدا باعىتتارىن، جەتكىزۋ تىزبەكتەرى مەن ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋمەن اينالىسادى.
ەر-رياد كواليسيانىڭ تەك قورعانىس سيپاتىندا ەكەنىن، ب ۇ ۇ جارعىسى مەن حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا سايكەس ارەكەت ەتەتىنىن جانە قانداي دا ءبىر مەملەكەتكە نەمەسە ۇيىمعا قارسى باعىتتالماعانىن اتاپ ءوتتى. وعان مۇددەلى كەز كەلگەن مەملەكەت قوسىلا الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ساۋد ارابياسىمەن جاسالاتىن ازاماتتىق يادرولىق كەلىسىمنىڭ باستى شارتى رەتىندە يزرايلمەن قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋدى اتادى.