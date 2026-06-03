ساۋد ارابياسى الەم چەمپيوناتىنا بيلەتتەردى تەگىن تاراتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى فۋتبول فەدەراتسياسى ا ق ش-تاعى جانكۇيەرلەرىنە الداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ بارلىق ماتچتارىنا بيلەتتەردى تەگىن تاراتاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The Sun.
بۇل شەشىم حالىقارالىق فۋتبول (FIFA) فەدەراتسياسىنىڭ 11 -ماۋسىمدا باستالىپ، ءۇش ەل: ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادادا وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا ستاديون سىيىمدىلىعىنىڭ ازدىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىعى اياسىندا قابىلداندى.
ساۋد ارابياسى قۇراماسىنىڭ العاشقى ويىنى 16-ماۋسىمدا ماياميدە ۋرۋگۆايعا قارسى وتەدى. توپتىق كەزەڭدەگى بۇل كەزدەسۋگە بيلەتتەر شامامەن 3 مىڭ دوللارعا ساتىلىپ وتىر، ءبىراق ساتىلماعان بيلەتتەر سانى قازىردىڭ وزىندە كوپ.
FIFA وسىعان بايلانىستى بيلەتتەردى تەگىن تاراتۋ سحەماسىن بەكىتتى، بۇل ستاديون سىيىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە ماتچتاردى جارتىلاي بوس تريبۋنالاردا وتكىزۋدەن اۋلاق بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ساۋد ارابياسى قۇراماسى حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسى رەيتينگىندە 61-ورىندا تۇر.
بۇعان دەيىن FIFA بيىلعى ءا چ ماتچتارى بيلەتتەرىنىڭ جاڭا پارتياسىن ساتىلىمعا شىعارعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق FIFA بيىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق ماتچىنىڭ بيلەتتەرى تاريحتاعى ەڭ جوعارى باعاعا جەتتى. FIFA بەلگىلەگەن جاڭا قۇن بويىنشا ەڭ قىمبات بيلەتتىڭ باعاسى - 10990 دوللار.
FIFA الەم چەمپيوناتىندا تورەشىلەردىڭ وكىلەتتىگىن كەڭەيتپەك ەكەنىن جازدىق.