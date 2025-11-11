سۋ سالاسىنداعى ارىپتەستىك: قازاقستان مەن يزرايل ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن يزرايل مەملەكەتىنىڭ وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق مينيسترلىگى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قۇجاتقا ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ پەن يزرايلدىڭ وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق ءمينيسترى داۆيد امسالەم قول قويدى. مەموراندۋم سۋ رەسۋرستارى سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
ىنتىماقتاستىق باعىتتارىنا سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ، سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ، سۋدى ۇنەمدەۋ جانە قايتا پايدالانۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق يننوۆاتسيالار مەن تەحنولوگيالار سالاسىندا تاجىريبە الماسۋ كىرەدى. اتاپ ايتقاندا، قاشىقتان زوندتاۋ ارقىلى دەرەكتەردى جيناۋ، باسقارۋ جانە وڭدەۋ تەحنولوگيالارى باعىتتارىندا تاجىريبە الماسۋ كوزدەلگەن.
قۇجاتتا سونىمەن قاتار سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ مەن مونيتورينگ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋ، سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىق قاۋپىن باسقارۋ سالاسىندا ءوزارا ءىس-قيمىل، عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق جانە بىلىكتى مامانداردى بىرلەسىپ دايارلاۋ قاراستىرىلعان.
مەموراندۋمعا قول قويۋ ءراسىمى اياسىندا مينيسترلەر يزرايلدىڭ جەتەكشى كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى. تاراپتار اۋىل شارۋاشىلىعىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق قازاقستاندىق سۋ شارۋاشىلىعى ماماندارىن يزرايل كاسىپورىندارىندا وقىتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن باعدارلامالاردى ازىرلەۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.
- يزرايل كۇردەلى كليماتتىق جاعدايدا سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سالاسىندا باي تاجىريبەگە جانە وسى سالاداعى وزىق تەحنولوگيالارعا يە. ءبىز قازاقستاننىڭ سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىن بارلىق باعىت بويىنشا جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ءوزارا ءتيىمدى جانە ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىكتى دامىتۋعا مۇددەلىمىز. بۇل سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ مەن ءبولۋ پروتسەستەرىن سيفرلاندىرۋدى، جاڭا سۋ ۇنەمدەۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋدى، دەرەكتەردى جيناۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن قولدانۋدى جانە وتاندىق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋدى قامتيدى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.