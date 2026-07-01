سۋ سالاسىنا جاڭا سەرپىن: قازاقستان مەن قىتاي كادر دايارلاۋ ءىسىن كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدى كوزدەپ وتىر. تاراپتار ماماندار دايارلاۋ، بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە قوسۋ، سۋ ينفراقۇرىلىمى جوبالارىنا قىتايلىق كومپانيالاردى تارتۋ جانە ترانسشەكارالىق سۋ رەسۋرستارىن ءبولۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ قازاقستانداعى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلينمەن كەزدەستى. تاراپتار سۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، كادر دايارلاۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى قارالدى.
وسى جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا قازاق ۇلتتىق سۋ شارۋاشىلىعى جانە يرريگاتسيا ۋنيۆەرسيتەتى سولتۇستىك قىتاي سۋ رەسۋرستارى جانە گيدروەنەرگەتيكا ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسكەن ءبىلىم باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق ستۋدەنتتەرگە قىتايدىڭ وسى جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىم الۋ ءۇشىن گرانتتار ءبولۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇدان بولەك، تاراز قالاسىندا قازاق سۋ شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ بازاسىندا قىتايدىڭ «ءۇش شاتقال» ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى كاسىپتىك كوللەدجىمەن بىرلەسكەن وقۋ ورتالىعىن اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالۋدا.
ەسكە سالساق، بيىل مامىر ايىندا قازاقستاندىق سۋ شارۋاشىلىعى سالاسى ماماندارىنىڭ العاشقى توبى قىتايعا سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەلەرىن جوسپارلاۋ جانە ىسكە اسىرۋ تاجىريبەسىمەن، سونداي-اق سۋ نىساندارىن كەشەندى ساۋىقتىرۋ تەحنولوگيالارىمەن تانىسۋعا ارنالعان سەمينارعا اتتانعان بولاتىن.
سەمينار «قازسۋشار» ر م ك مەن Power China International Group Limited كومپانياسى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم، سونداي-اق ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى. بارلىق شىعىندى قىتاي تاراپى ءوز موينىنا الدى. جالپى جىل سوڭىنا دەيىن كورشى ەلدە شامامەن 200 قازاقستاندىق مامان ءبىلىم الادى.
كەزدەسۋدە نۇرجان نۇرجىگىتوۆ قىتاي ەلشىسىمەن قىتايلىق كومپانيالاردىڭ قازاقستان اۋماعىنداعى سۋ ينفراقۇرىلىمى جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن جانە ترانسشەكارالىق سۋ رەسۋرستارىن ءبولۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەردىڭ بارىسىن دا تالقىلادى.
- قازاقستان مەن قىتايدى بەرىك ستراتەگيالىق ارىپتەستىك بايلانىستىرادى. ءبىز ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدى جوعارى باعالايمىز جانە بۇگىنگى كەزدەسۋ سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى نىعايتۋعا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەدى ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.