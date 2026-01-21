سۋ ديپلوماتياسى ارال تەڭىزىن تولتىرۋعا كومەكتەستى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ازىرلەنىپ جاتىر. وندا كوكارال بوگەتىن قايتا قۇرۋ جانە تەڭىز دەڭگەيىن بالتىق جۇيەسى بويىنشا 44 مەترگە دەيىن كوتەرۋ كوزدەلگەن. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ۇكىمەتتە باياندادى.
ۇلتتىق قۇرىلتايدا مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جانە گيدروەنەرگەتيكا الەۋەتىن پايدالانۋ ماسەلەسىن كوتەرگەن ەدى.
- ارال تەڭىزىن ساقتاۋ ماسەلەسى مەملەكەتتىك سۋ ساياساتىنىڭ باسىم مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. بىلتىر وزبەكستان رەسپۋبليكاسىمەن ترانسشەكارالىق سۋ وبەكتىلەرىن بىرلەسىپ باسقارۋ جانە ۇتىمدى پايدالانۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل كەلىسىم - ون جىلدىق كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى. وسىلايشا، قازاقستان كورشىلەس مەملەكەتتەردىڭ بارلىعىمەن ترانسشەكارالىق سۋ ماسەلەسى بويىنشا قۇقىقتىق بازا قالىپتاستىرۋدى اياقتادى. وسى قۇقىقتىق نەگىزدە ەكىجاقتى كوميسسيالار قۇرىلىپ، تۇراقتى ءوزارا ءىس-قيمىل مەن ۇيلەستىرۋ قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى مينيستر ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ءدال وسى سۋ ديپلوماتياسى مەن سىرداريا وزەنىندەگى سۋ قويمالارىنىڭ كەلىسىلگەن جۇمىس رەجيمىنىڭ ارقاسىندا سوڭعى سۋ از جىلدارى دا سولتۇستىك ارال تەڭىزىنە تۇراقتى سۋ كەلىپ وتىرعان.
ناتيجەسىندە سولتۇستىك ارالدىڭ كولەمى 2023 -جىلدىڭ باسىنداعى 18,4 ميلليارد تەكشە مەتردەن قازىرگى 23 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن ۇلعايدى.
- سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن ازىرلەۋ اياقتالىپ قالدى. بۇل كوكارال بوگەتىن قايتا قۇرۋدى جانە تەڭىز دەڭگەيىن بالتىق جۇيەسى بويىنشا 44 مەترگە دەيىن كوتەرۋدى كوزدەيدى. ناتيجەسىندە سولتۇستىك ارالدىڭ اۋدانى 3913 شارشى شاقىرىمعا، ال كولەمى 34 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن ارتادى. تەڭىزدى وسى بەلگىلەرگە دەيىن تولتىرۋ ءۇشىن 4-5 جىل قاجەت، - دەدى ن. نۇرجىگىتوۆ.
بۇدان باسقا، مينيسترلىك ارال- سىرداريا باسسەينىندە تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى سۋارۋ جۇيەلەرىن جاڭعىرتۋ جانە اۆتوماتتاندىرۋ بويىنشا 167 جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەپ جاتىر.
سونىمەن بىرگە، وڭىردە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى بەلسەندى ەنگىزىلىپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا 143,1 مىڭ گەكتار جەرگە ەنگىزىلدى، بۇل شامامەن 500 ميلليون تەكشە مەتر سۋ ۇنەمدەۋگە كومەكتەسكەن.
- قازىر كوكارال بوگەتى مەن ارال باسسەينىنىڭ بۇكىل سۋ شارۋاشىلىعى سەكتورىنىڭ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل جىل سوڭىنا دەيىن ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قارجى تارتۋ جوسپارلانعان، - دەدى سالا ءمينيسترى.
كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا كىشى ارال سۋىنىڭ كولەمىن ايتارلىقتاي كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بولاتىنىن ايتقان ەدى.