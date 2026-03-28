س ءى م مىسىرعا قاتىستى شەكتەۋدى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ بارۋعا ۇسىنىلمايتىن مەملەكەتتەر تىزىمىنەن شىعارىلعانىن حابارلايدى.
بۇل شەشىم اتالعان ەلدەگى قازىرگى جاعدايدى، سونداي-اق ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمنىڭ، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق اۋەجايلار مەن تۋريستىك ايماقتاردىڭ جۇمىس ىستەۋ جاعدايلارىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلداندى.
- سونىمەن قاتار، تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ءالى دە شيەلەنىستى بولىپ قالۋىنا، سونداي-اق ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار مەملەكەتىندە اۋە كەڭىستىگىنىڭ مەزگىل-مەزگىل جابىلۋىنا بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كەلەسى ەلدەرگە جاعدايدىڭ تولىق تۇراقتانۋىنا دەيىن ساپارلاردان باس تارتۋ جونىندەگى ۇسىنىمدارىن ساقتايدى: باحرەين، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، يزرايل، يەمەن، يوردانيا، يراك، يران، قاتار، ساۋد ارابياسى كورولدىگى، كۋۆەيت، ليۆان، ومان جانە سيريا، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.
وڭىردە جۇرگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ، ىقتيمال قاۋىپتى ايماقتارعا بارۋدان باس تارتۋ، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ساقتاۋ، سونىڭ ىشىندە زىمىراندىق قاۋىپ تۋىنداعان جاعدايدا دەرەۋ باسپانالارعا (قورعانىس ورىندارىنا) بارۋ، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىمەن، تۋروپەراتورلارمەن جانە اۋە تاسىمالداۋشىلارىمەن تۇراقتى بايلانىستا بولۋ قاجەتتىگى تاعى دا ەسكە سالىنادى.
