سۋ ۇنەمدەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ارنالعان جاڭا ءبىلىم بەرۋ رەسۋرسى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - حالىقتىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن ارتتىرۋ جۇمىستارى اياسىندا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندە جانە بالالار مەن جاستارمەن جۇرگىزىلەتىن سىنىپتان تىس جۇمىستاردا پايدالانۋعا ارنالعان «سۋ ساندىعى» وقۋ-ادىستەمەلىك رەسۋرسىن ازىرلەپ جاتىر.
رەسۋرسقا تاقىرىپتىق وقۋ ماتەريالدارى، پراكتيكالىق تاپسىرمالار مەن جاتتىعۋلار، اقپاراتتىق جانە ادىستەمەلىك ازىرلەمەلەر، ەكولوگيالىق ەرتەگىلەر، سونداي-اق «ءسۋ ىزى» پلاتفورماسىن قوسا العاندا، سيفرلىق قۇرالدار ەنگىزىلگەن. ماتەريالدار وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن. ولاردى پەداگوگتەر ساباقتاردا، ەكولوگيالىق ساعاتتاردا، سىنىپتىق جانە سىنىپتان تىس ءىس-شارالاردا پايدالانا الادى.
«سۋ ساندىعىن» تولتىرۋ بويىنشا جۇمىس سۋ رەسۋرستارى، ءبىلىم بەرۋ جانە ەكولوگيالىق اعارتۋ سالاسىنداعى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا ماتەريالداردىڭ باسىم بولىگى قالىپتاستىرىلىپ، ولاردى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تاراتۋعا دايىنداۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن.
- «سۋ ساندىعى» مينيسترلىك جوبالارى اياسىندا جيناقتالعان ەكولوگيالىق اعارتۋ جانە سۋ ۇنەمدەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماتەريالدار مەن تاجىريبەلەردى بىرىكتىردى. ەندى بۇل ءبىلىم مەن قۇرالدار ءبىر رەسۋرستا جيناقتالىپ، پەداگوگتەرگە ولاردى بالالار مەن جاستارمەن جۇمىس بارىسىندا پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى «سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسى قايراتعالي حايرۋللا.
جۇمىستار اياقتالعاننان كەيىن «سۋ ساندىعى» رەسۋرسى ەلدەگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا وقۋ پروتسەسىندە جانە سىنىپتان تىس جۇمىستاردا پايدالانۋ ءۇشىن بەرىلەدى.