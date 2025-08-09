سۋ استىنداعى 14 مەتر تەرەڭدىكتە تىكۇشاقتىڭ سىنىقتارى مەن ادامنىڭ ءمايىتى انىقتالدى - قورعانىس مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - شۇعىل اقپاراتتى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، وقيعا بولعان العاشقى ساعاتتاردان باستاپ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعىمەن تاۋلىك بويى بارلىق قاجەتتى كۇشتەر مەن قۇرالداردى جۇمىلدىرا وتىرىپ، ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ وپەراتسياسى جۇرگىزىلۋدە.
قورعانىس مينيسترلىگى، ت ج م، ءى ءى م جانە باسقا دا ۆەدومستۆولاردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اياسىندا، «قازاقستان عارىش ساپارى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ قولداۋىمەن سپۋتنيكتىك دەرەكتەردى پايدالانا وتىرىپ، ماتەماتيكالىق ەسەپتەۋلەر جۇرگىزىلدى.
بۇل تىكۇشاقتىڭ ىقتيمال ورنالاسقان اۋماعىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. اتالعان اۋدانعا جەدەل تۇردە ىزدەۋ توپتارى مەن ارنايى تەحنيكا جونەلتىلدى.
سۋ استىنداعى جۇمىستار بارىسىندا ق ر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى شامامەن 14 مەتر تەرەڭدىكتە اۋە كەمەسىنىڭ ءىشىنارا سىنىقتارى مەن ءبىر ادامنىڭ ءمايىتىن انىقتادى.
قازىرگى ۋاقىتتا سايكەستەندىرۋ پروتسەدۋراسى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- لاي سۋ سالدارىنان سۋ استىن كورۋ قيىن بولىپ وتىر. سول سەبەپتى ىزدەۋ جۇمىستارى قيىنداپ بارادى. بۇل جاعداي سۇڭگۋىرلەر مەن ينجەنەرلىك بولىمشەلەردىڭ جۇمىسىن دا ايتارلىقتاي باياۋلاتادى. قيىن جاعدايعا قاراماستان، جۇمىلدىرىلعان بارلىق كۇشتەر وپەراتسيانى مۇمكىندىگىنشە تەز اياقتاۋ ءۇشىن ۇيلەسىمدى ءارى ماقساتتى تۇردە ارەكەت ەتىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، 25 -شىلدەدە الماتى وبلىسىندا جوسپارلى ۇشۋ بارىسىندا قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ EC-145 تىكۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتكەن.
ءبىر كۇننەن كەيىن جوعالعان تىكۇشاقتىڭ بولشەكتەرى تابىلعانى بەلگىلى بولدى.