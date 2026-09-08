مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ تارتىبىنە قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ تارتىبىنە ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. ەندى جاس ازاماتتاردى اسكەري بولىمدەرگە اتتاندىرماس بۇرىن ولاردىڭ دەنساۋلىعىمەن قاتار، پسيحوەموتسيونالدىق جاعدايى دا ءجىتى باعالانادى.
بۇل بولاشاق ساربازدىڭ وزىنە جانە بىرگە قىزمەت ەتەتىن جولداستارىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن فاكتورلاردى الدىن الا انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتى وكىلدەرى ازاماتتاردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ ءتارتىبى مەن كەيىنگى جىلدارى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر تۋرالى ايتىپ بەردى. اسكەري بولىمگە جونەلتىلەر الدىندا ءاربىر شاقىرىلۋشى مەديتسينالىق كوميسسيادان ءوتىپ قانا قويماي، پسيحولوگيالىق تەستىلەۋدەن دە وتەدى.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە 18 دەن 27 جاسقا دەيىنگى، اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋعا نەمەسە ودان بوساتىلۋعا قۇقىعى جوق ەر ازاماتتار شاقىرىلادى. اسكەري قىزمەتشىلەر اسكەر تۇرىنە قاراي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتى نەمەسە مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى قاتارىن تولىقتىرۋى مۇمكىن.
قازىرگى شاقىرۋ ناۋقانى اياسىندا قاراعاندى وبلىسىنان مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە 1200 ادامدى اتتاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى ىرىكتەۋ بارىسىنداعى نەگىزگى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى - مەديتسينالىق كوميسسيادان وتكىزۋ. بۇدان بولەك، 2025-جىلدىڭ كۇزىنەن باستاپ «PSY-ريسك» پسيحولوگيالىق تەستىلەۋى قولدانىلادى. ونىڭ كومەگىمەن جاس ازاماتتىڭ پسيحوەموتسيونالدىق جاي-كۇيى باعالانادى.
- بۇل ادىستەمە پسيحوەموتسيونالدىق تۇراقسىزدىق پەن سۋيتسيدتىك بەيىمدىلىك بەلگىلەرىن ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا باعىتتالعان. بۇل ءوز كەزەگىندە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، اسكەري بولىمدەردە سالاۋاتتى مورالدىق-پسيحولوگيالىق احۋال قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى قاراعاندى وبلىسىنىڭ قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتى اسكەرگە شاقىرۋ جانە اسكەردەن تىس جۇمىستار باسقارماسىنىڭ باستىعى دميتري بۋكسمان.
وسىلايشا، اسكەري قىزمەتكە ىرىكتەۋ كەزىندە جاس ازاماتتىڭ دەنە دايىندىعى مەن دەنساۋلىق جاعدايى عانا ەمەس، ونىڭ پسيحولوگيالىق تۇرعىدان قىزمەتكە قانشالىقتى دايىن ەكەنى دە ەسكەرىلەدى. جاڭا ءتاسىلدىڭ نەگىزگى ماقساتى - اسكەري قىزمەت بارىسىندا تۋىنداۋى مۇمكىن تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الىپ، اسكەري بولىمدەردەگى مورالدىق-پسيحولوگيالىق احۋالدى تۇراقتى ۇستاۋ.
اسكەرگە شاقىرىلۋشىلارعا اسكەري كوميسسياعا كەلۋ قاجەتتىگى شاقىرۋ قاعازى، SMS- حابارلاما نەمەسە ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالىنداعى جەكە كابينەتى ارقىلى حابارلانادى.
سونىمەن بىرگە زاڭنامادا اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. ول، اتاپ ايتقاندا، وتباسىلىق جاعدايعا، دەنساۋلىق جاعدايىنا، ءبىلىمىن جالعاستىرۋ قاجەتتىلىگىنە جانە زاڭدا كوزدەلگەن باسقا دا نەگىزدەر بويىنشا بەرىلۋى مۇمكىن.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرۋ كەزىندە ساربازدار تولىقتاي مەملەكەت قامتاماسىز ەتۋىندە بولادى.
اسكەري بورىشىن وتەپ، زاپاسقا شىعارىلعاننان كەيىن دە ازاماتتارعا ءبىرقاتار قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، ولار نەسيە تولەمدەرىن كەيىنگە قالدىرۋ مۇمكىندىگىن پايدالانا الادى، ۇ ب ت تاپسىرماي-اق، وتاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە، جۇمىسشى ماماندىعىن مەڭگەرۋگە جانە جۇمىسقا ورنالاسۋعا كومەك الۋعا قۇقىلى.
بۇعان دەيىن استانادان العاشقى اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنە اتتانعانى حابارلانعان بولاتىن.