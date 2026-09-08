پرەزيدەنتتىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جونىندەگى كومەكشىسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- ەلدار سەيداحمەت ۇلى تولعانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ەلدار تولعانبايەۆ 1981-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
شاكارىم اتىنداعى سەمەي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، د. ا. قونايەۆ اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتى ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2005-جىلى الماتى وبلىسى الاكول اۋدانى ءماسليحات اپپاراتىنىڭ باس مامانى بولىپ باستاعان.
2005-2006-جىلدارى - الماتى وبلىسى الاكول اۋدانى اكىمدىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مامانى.
2006-2008-جىلدارى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمىندا قىزمەت ەتكەن.
2008-2012-جىلدارى - باس كەڭەسشى؛ ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعىنىڭ جەدەل اقپارات سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.
2012-2016-جىلدارى – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى «ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى» ر م م ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2016-2019-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى.
2019-جىلى جەكە قۇرىلىمىندا جۇمىس ىستەدى.
2019-2020-جىلدارى - «الماتى قالاسىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
2020-2022-جىلدارى - «Almaty تەلەراديوكومپانياسى» ا ق باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
2022-2023-جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.
2023-جىلى ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى.
2023-2024-جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2024-جىلعى اقپاننان قازىرگە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ ەڭبەك ەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مۇرات بايمۇقاشيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن حابارلاعانبىز.