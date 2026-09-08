KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنتتىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جونىندەگى كومەكشىسى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى تاعايىندالدى.

    Президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі тағайындалды
    Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

    ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    - ەلدار سەيداحمەت ۇلى تولعانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ەلدار تولعانبايەۆ 1981-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    شاكارىم اتىنداعى سەمەي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، د. ا. قونايەۆ اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتى ءتامامداعان.

    ەڭبەك جولىن 2005-جىلى الماتى وبلىسى الاكول اۋدانى ءماسليحات اپپاراتىنىڭ باس مامانى بولىپ باستاعان.

    2005-2006-جىلدارى - الماتى وبلىسى الاكول اۋدانى اكىمدىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مامانى.

    2006-2008-جىلدارى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمىندا قىزمەت ەتكەن.

    2008-2012-جىلدارى - باس كەڭەسشى؛ ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعىنىڭ جەدەل اقپارات سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.

    2012-2016-جىلدارى – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى «ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى» ر م م ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.

    2016-2019-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى.

    2019-جىلى جەكە قۇرىلىمىندا جۇمىس ىستەدى.

    2019-2020-جىلدارى - «الماتى قالاسىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.

    2020-2022-جىلدارى - «Almaty تەلەراديوكومپانياسى» ا ق باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

    2022-2023-جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.

    2023-جىلى ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى.

    2023-2024-جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.

    2024-جىلعى اقپاننان قازىرگە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ ەڭبەك ەتتى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مۇرات بايمۇقاشيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات تاعايىنداۋ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور