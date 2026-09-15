پرەزيدەنتتىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن كورەيالىق Aju News Corporation ازيا اقپارات كەڭىستىگىندە ءبىرىڭعاي مەديا جەلى قۇرادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ءىرى مۋلتيمەديالىق جانە باسپا كومپانياسى Aju News Corporation ىنتىماقتاستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
قۇجاتقا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن Aju News Corporation ءتوراعاسى ءارى نەگىزىن قالاۋشى كۆاك ەن گيل قول قويدى.
كەلىسىم اياسىندا تاراپتار مەديا قۇرىلىمدار اراسىنداعى كاسىبي بايلانىستاردى بەلسەندى دامىتۋعا، اقپارات الماسۋدى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق تەليەۆيزيا، سيفرلىق مەديا جانە مۋلتيمەديالىق كونتەنت سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا نيەتتى.
راۋشان قاجىبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى بۇل ىنتىماقتاستىقتى ساپالى حالىقارالىق مەديا ديالوگتى دامىتۋعا باعىتتالعان ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيا رەتىندە قاراستىرادى.
- سەرىكتەستىگىمىزدىڭ نەگىزگى باعىتى - قازاقستاندىق جانە كورەيلىك كەڭ اۋديتورياعا قىزىقتى بولاتىن كونتەنت ءوندىرۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىمەن تاجىريبە الماسۋ،-دەدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورى.
Aju News Corporation ءتوراعاسى كۆاك ەن گيلدىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى سەنىمدى كوپىر بولا الادى.
- كاسىبي تاجىريبە الماسۋ، بىرلەسكەن اقپاراتتىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە مادەني باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ ارقىلى مەديا ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىك پەن ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسا الادى،- دەپ اتاپ ءوتتى Aju News Corporation ءتوراعاسى.
مەموراندۋمدى ىسكە اسىرۋ قازاقستاننىڭ ازيا اقپارات كەڭىستىگىندەگى اقپاراتتىق كۇن ءتارتىبىن كەڭەيتىپ، ەكى ەلدىڭ اۋديتورياسىنا قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، قوعامدىق-ساياسي جانە مادەني دامۋى تۋرالى وزەكتى ماتەريالدارعا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كورەيالىق ب ا ق-پەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى حالىقارالىق سەرىكتەستەر پۋلىن كەڭەيتۋگە جانە اتلانت مۇحيتىنان تىنىق مۇحيتىنا دەيىنگى قۇرلىقتاعى ءبىرىڭعاي ىنتىماقتاستىق جەلىسىن قۇرۋعا باعىتتالعان كەشەندى باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى تاڭدا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى حالىقارالىق سەرىكتەستىك جەلىسىنە الەمنىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن 70 كە جۋىق شەتەلدىك مەديا قۇرىلىم كىرەدى. ولاردىڭ قاتارىندا CMG، تا س س، Al Jazeera, Yonhap, Kyodo, Jiji Press, Agenzia Nova, Anadolu Agency, ANi، Associated Press of Pakistan, بريكس ت ۆ جانە باسقا دا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى بار.
انىقتاما
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - مەدياكونتەنتتى ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ تولىق سيكلىن جۇزەگە اسىراتىن، ينتەگراتسيالانعان ءىرى قازاقستاندىق مەديا كومپانيا. كومپانيا قۇرامىنا قازاقستاندىق اۋديتورياعا ارنالعان Jibek Joly تەلەارناسى مەن اتتاس راديوسى، Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، قۇجاتتى كينو ورتالىعى جانە TRKLAB سيفرلىق بولىمشەسى كىرەدى.
Aju News Corporation - وڭتۇستىك كورەياداعى ءىرى مەدياكونگلومەراتتاردىڭ ءبىرى. ونىڭ قۇرامىنا پانازيالىق Aju Press اقپارات اگەنتتىگى، كورەياداعى العاشقى مامانداندىرىلعان ەكونوميكالىق AI Business Channel تەلەارناسى، Dongbangseong مەديا پلاتفورماسى، Aju Business Daily, Economic Daily, Aju Law Politics سيفرلىق جانە باسپا باسىلىمدارى، سونداي اق جەكە جاساندى ينتەللەكت زەرتحاناسى كىرەدى.
كومپانيا ماتەريالدارىن كورەي، اعىلشىن، قىتاي، جاپون جانە ۆەتنام تىلدەرىندە جاريالايدى. Aju News Corporation وڭتۇستىك كورەيا مەن ازيا ەلدەرىندەگى ساياسي، ەكونوميكالىق، يندۋستريالىق جانە مادەني وقيعالاردى اقپاراتتىق سۇيەمەلدەۋمەن اينالىسادى.