پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ پارلامەنت جۇمىسىن 30-ماۋسىم كۇنى قازاقستان پرەزيدەنتى قورىتىندىلايتىنىن ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالساق، پارلامەنت جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭدى قارادى. «پرەزيدەنت»، «استانانىڭ مارتەبەسى»، «اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىس» تۋرالى زاڭدار جاڭارىپ، «قۇرىلتاي جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى»، «حالىق كەڭەسى» تۋرالى مۇلدەم جاڭا زاڭدار قابىلداندى. وسىلايشا، اتا زاڭنىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن بارلىق جۇمىس اتقارىلدى. سونىمەن قاتار دەپۋتاتتار «جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭ قابىلدادى. ەلىمىزدە قىلمىستىق راقىمشىلىقپەن بىرگە، العاش رەت اكىمشىلىك راقىمشىلىق جاسالدى.
26-ماۋسىم كۇنى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ VIII سايلانعان ق ر پارلامەنتىنىڭ ءتورتىنشى سەسسياسىنداعى پالاتانىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى.
سونىمەن قاتار 29-ماۋسىمدا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ پالاتانىڭ سوڭعى جالپى وتىرىسىن وتكىزدى.
30 جىلدا سەناتتىڭ 890 نان استام جالپى وتىرىسى وتكىزىلگەن. سول وتىرىستاردا ءۇش جارىم مىڭنان استام زاڭ قابىلدانعان. ولاردىڭ ىشىندە 350 دەن استامىنا نەمەسە ءاربىر ونىنشى زاڭعا پارلامەنت دەپۋتاتتارى باستاماشىلىق جاساعان.
ەسكە سالساق، بيىل 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى.
اتا زاڭنىڭ 94-بابىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانادى.
ناقتىراق ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 95-بابىندا 1995 -جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان.
ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى. ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتى تاعايىنداۋعا ءتيىس