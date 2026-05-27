پرەزيدەنتتى الەم كوشباسشىلارى قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا قۇربان ايت مەرەكەسىنە وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قۇربان ايت تاريحى مەن ءتىلى، ءدىنى مەن ءداستۇرى ورتاق حالىقتار اراسىنداعى باۋىرلاستىقتى ودان ءارى نىعايتا تۇسەتىنىن اتاپ وتكەن.
- بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسىندە ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعى بەكي تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قۇربان ايتتى رۋحاني تازارۋدىڭ، قايىرىمدىلىق پەن ىنتىماقتاستىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە سيپاتتاعان.
- بۇل قاستەرلى مەيرام تاريحتان تامىر تارتاتىن دوستىعىمىزدى، باۋىرلاستىعىمىزدى، حالىقتارىمىز اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەتتى ارتتىرا بەرەتىنىنە سەنىمىم مول، - دەپ جازىلعان قۇتتىقتاۋدا.
تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون اتالعان مەرەكەنىڭ ەلدەر اراسىندا دوستىقتى، ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەن تۇسىنىستىكتى نىعايتۋداعى ماڭىزىنا توقتالعان.
- قاستەرلى مەيرام عاسىرلار بويى حالىقتارىمىزدى ىزگىلىككە، جومارتتىققا، ادىلدىككە، وزگەگە كومەك قولىن سوزۋعا ۇندەپ كەلەدى، - دەپ جازىلعان تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ قۇتتىقتاۋىندا.
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ سەنىم مەن جاناشىرلىق سالتانات قۇراتىن قاستەرلى مەرەكە كۇللى مۇسىلمان ۇمبەتىن بىرىكتىرەتىنىن جازعان.
- ورتاق رۋحاني قۇندىلىقتارعا دەگەن ۇمتىلىس حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتە بەرەتىنىنە كۇمانىم جوق، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قۇربان ايت مەيرامىنا وراي وزدەرىنىڭ ىزگى تىلەكتەرىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، كۋۆەيت ءامىرى شەيح ميشاال ءال-احماد ءال-دجابەر اس-ساباح، كۋۆەيتتىڭ تاق مۇراگەرى ساباح حاليد ءال-حاماد اس-ساباح، باحرەين كورولى حاماد بەن يسا ءال حاليفا، الجير پرەزيدەنتى ابدەلماجيد تەببۋن، اۋعانستان پرەمەر-ءمينيسترى موحامماد حاسان احۋند، يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى حيسسەين براحيم تاحا، يسەسكو باس ديرەكتورى ساليم بەن مۇحاممەد ءال-ماليك، تۇركسوي باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ جانە تاعى باسقالار جولدادى.
قۇتتىقتاۋ حاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەل تۇرعىندارىن قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.