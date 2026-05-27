KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنتتى الەم كوشباسشىلارى قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا قۇربان ايت مەرەكەسىنە وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    ا
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قۇربان ايت تاريحى مەن ءتىلى، ءدىنى مەن ءداستۇرى ورتاق حالىقتار اراسىنداعى باۋىرلاستىقتى ودان ءارى نىعايتا تۇسەتىنىن اتاپ وتكەن.

    - بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسىندە ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعى بەكي تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قۇربان ايتتى رۋحاني تازارۋدىڭ، قايىرىمدىلىق پەن ىنتىماقتاستىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە سيپاتتاعان.

    - بۇل قاستەرلى مەيرام تاريحتان تامىر تارتاتىن دوستىعىمىزدى، باۋىرلاستىعىمىزدى، حالىقتارىمىز اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەتتى ارتتىرا بەرەتىنىنە سەنىمىم مول، - دەپ جازىلعان قۇتتىقتاۋدا.

    تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون اتالعان مەرەكەنىڭ ەلدەر اراسىندا دوستىقتى، ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەن تۇسىنىستىكتى نىعايتۋداعى ماڭىزىنا توقتالعان.

    - قاستەرلى مەيرام عاسىرلار بويى حالىقتارىمىزدى ىزگىلىككە، جومارتتىققا، ادىلدىككە، وزگەگە كومەك قولىن سوزۋعا ۇندەپ كەلەدى، - دەپ جازىلعان تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ قۇتتىقتاۋىندا.

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ سەنىم مەن جاناشىرلىق سالتانات قۇراتىن قاستەرلى مەرەكە كۇللى مۇسىلمان ۇمبەتىن بىرىكتىرەتىنىن جازعان.

    - ورتاق رۋحاني قۇندىلىقتارعا دەگەن ۇمتىلىس حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتە بەرەتىنىنە كۇمانىم جوق، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قۇربان ايت مەيرامىنا وراي وزدەرىنىڭ ىزگى تىلەكتەرىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، كۋۆەيت ءامىرى شەيح ميشاال ءال-احماد ءال-دجابەر اس-ساباح، كۋۆەيتتىڭ تاق مۇراگەرى ساباح حاليد ءال-حاماد اس-ساباح، باحرەين كورولى حاماد بەن يسا ءال حاليفا، الجير پرەزيدەنتى ابدەلماجيد تەببۋن، اۋعانستان پرەمەر-ءمينيسترى موحامماد حاسان احۋند، يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى حيسسەين براحيم تاحا، يسەسكو باس ديرەكتورى ساليم بەن مۇحاممەد ءال-ماليك، تۇركسوي باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ جانە تاعى باسقالار جولدادى.

    قۇتتىقتاۋ حاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەل تۇرعىندارىن قۇربان ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور