پرەزيدەنت: زايىرلى بولۋ - ۇلت بولمىسىنان اتتاۋ نەمەسە قۇندىلىقتاردى ۇمىتۋ ەمەس
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا قوعامدىق ورىنداردا ادەپ ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
ءوز سوزىندە پرەزيدەنت اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا قازاقستان جاڭا تۇرپاتتى ەلگە اينالا باستاعانىن، ازاماتتاردىڭ بولمىس- ءبىتىمى، مىنەز-قۇلقى، دۇنيەتانىمى وزگەرىپ جاتقانىن ايتتى.
- قازاقستان - قۇقىقتىق مەملەكەت. ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى - كونستيتۋتسياسىندا ءدال وسىلاي جازىلدى. ءبىراق قۇقىقتىق ەل بولۋ اتا زاڭدا عانا بەكىتىلىپ قويعان قاعيدات ەمەس. وسىنى دۇرىس ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. قۇقىق كۇندەلىكتى كۇيبەڭ تىرلىكتەن باستالۋى قاجەت. بۇل - ءار ادامنىڭ ءجۇرىس-تۇرىسى، ادەبى، ءتارتىبى، ءتىپتى، مىنەز-قۇلقى زاڭعا قايشى بولماۋى كەرەك دەگەن ءسوز. اتا زاڭعا سايكەس، ءبىز - زايىرلى مەملەكەتپىز. الايدا، زايىرلى بولۋ ۇلت بولمىسىنان اتتاۋ نەمەسە حالقىمىزدىڭ بويىندا بار قۇندىلىقتاردى ۇمىتۋ دەگەن ۇعىم ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
وزىق، زاماناۋي ەلدىڭ ازاماتتارى ەڭ الدىمەن قوعامدا، ياعني، كوپشىلىك ورتادا، اسىرەسە، جۇمىس ورنىندا وزدەرىن ورىندى ۇستاي ءبىلۋى قاجەت.
- مىسالى، سوڭعى ۋاقىتتا كوپ ادامداردىڭ، ءتىپتى، امانداسۋ كەزىندە ورەسكەل، ورىنسىز ارەكەتتەرگە جول بەرىپ جاتقانىن كورىپ ءجۇرمىز. سوندىقتان وسى باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتە ءتۇسۋ قاجەت. بۇل - جاي عانا شاعىن ماسەلە ەمەس. ءار حالىقتىڭ تۇرمىستىق سالت-داستۇرىنە، ادەت-عۇرپىنا قاراپ شەتەل ادامدارى سول ەلدىڭ قانشالىقتى مادەنيەتتى، دامىعان جۇرت ەكەندىگى جونىندە پايىم جاسايدى. وركەنيەتتى مەملەكەت قۇرۋ ءۇشىن ءبىرىنشى كەزەكتە حالىقتىڭ مادەنيەتى جوعارى بولۋى ءتيىس. مۇنىڭ ءبارى قوعامدىق ورىنداردا ادەپ ساقتاۋ، ءوزىن دۇرىس ۇستاۋ، ءوزارا قۇرمەت كورسەتۋ سىندى نەگىزگى قاعيدالاردان باستالاتىنى انىق، - دەدى ق. توقايەۆ.
پرەزيدەنت وسى قۇندىلىقتاردى كەڭىنەن دارىپتەۋ ارقىلى قوعامدا جاڭا ەتيكالىق نورمالاردى ورنىقتىرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
- بۇل - بارشامىزعا ورتاق مىندەت. مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى وسى وتە ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا بۇكىل قوعامىمىزعا ۇلگى كورسەتۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998 -جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
جاڭا كونستيتۋتسيادا «ۇلت ساۋلىعى» ۇعىمىنا العاش رەت نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش كورسەتكەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.