پرەزيدەنت ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىكتەرى تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 49-بابىنىڭ 3-تارماعىنا جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭعا سايكەس قاۋلى ەتەمىن:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى:
1) مەملەكەتتىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتى سالاسىنداعى ستراتەگيالىق سيپاتتاعى باستامالاردى ازىرلەۋدى قامتاماسىز ەتەدى جانە ولاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە ۇسىنادى؛
2) قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، سونداي-اق ساياسي پارتيالارمەن، قوعامدىق بىرلەستىكتەرمەن جانە حالىقارالىق ۇيىمدارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ كەزىندە پرەزيدەنت اتىنان وكىلدىك ەتەدى؛
3) قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا حالىقارالىق ءىس-شارالارعا قاتىسادى؛
4) الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرى سەزىنىڭ حاتشىلىعىن باسقارادى؛
5) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ قىزمەتىنە جەتەكشىلىك ەتەدى؛
6) مەملەكەتتىك ناگرادالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ؛ ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ؛ مەملەكەتتىك سيمۆولدار مەن ۆەدومستۆولىق جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن وزگە دە ناگرادالاردىڭ گەرالديكاسى جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ؛ شەتەلدە كادرلاردى دايارلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءال-فارابي اتىنداعى عىلىم جانە تەحنيكا سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ؛ جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتەدى؛
7) قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرمالارىنا سايكەس وزگە دە وكىلەتتىكتەردى جۇزەگە اسىرادى.
2. وسى جارلىقپەن بەلگىلەنگەن وكىلەتتىكتەردى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى:
1) وكىم شىعارۋعا؛
2) ءوز قۇزىرەتىنە جاتاتىن ماسەلەلەر بويىنشا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا تاپسىرما بەرۋگە؛
3) قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ، قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى كونسۋلتاتيۆتىك-كەڭەسشى ورگانداردىڭ وتىرىستارىنا قاتىسۋعا؛
4) ءوز قۇزىرەتىنە جاتاتىن ماسەلەلەر بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردان جانە لاۋازىمدى ادامداردان قاجەتتى اقپاراتتى، قۇجاتتاردى جانە باسقا دا ماتەريالداردى سۇراتۋعا جانە الۋعا؛
5) ءوز قۇزىرەتىنە كىرەتىن ماسەلەلەر بويىنشا، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قويعان وزگە دە مىندەتتەردى شەشۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكتىلەرىنىڭ جوبالارىن ازىرلەۋ ءۇشىن ۆەدومستۆوارالىق جۇمىس توپتارىن قۇرۋعا قۇقىلى.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۆيتسە- پرەزيدەنتىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمدىق-قۇقىقتىق، اقپاراتتىق- تالدامالىق جانە وزگە دە جاعىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى قامتاماسىز ەتەدى دەپ بەلگىلەنسىن.
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەيبىر اكتىلەرىنە ەنگىزىلەتىن، قوسا بەرىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر وسى جارلىققا قوسىمشاعا سايكەس بەكىتىلسىن.
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن وسى جارلىقتان تۋىندايتىن شارالاردى قابىلداسىن.
6. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ
پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2026 -جىلعى 5-قىركۇيەك
№ 1452