پرەزيدەنت ۆيتسە-پرەزيدەنت، قۇرىلتاي جانە حالىق كەڭەسى تۋرالى قۇجاتتارعا قول قويدى
الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلدىڭ 15-ناۋرىزىندا قابىلدانعان كونستيتۋتسيانىڭ ەرەجەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا كونستيتۋتسيالىق زاڭدارعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
1. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭى
➤ زاڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن، وكىلەتتىكتەرىن جانە قىزمەتىن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۆيتسە- پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن قامتاماسىز ەتۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى.
➤ زاڭنىڭ باستى جاڭالىعى - ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتىنىڭ قۇرىلۋى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا ونىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەدى جانە پرەزيدەنت ايقىنداعان مىندەتتەردى ورىندايدى.
2. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭى
➤ كونستيتۋتسيالىق زاڭ قۇرىلتايدى ۇيىمداستىرۋ مەن ونىڭ قىزمەتىن، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىن جانە قۇرىلتايدىڭ وكىلەتتىكتەرىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ وزگە دە نىساندارىن، ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن بەلگىلەيدى.
➤ قۇرىلتاي -زاڭ شىعارۋشى بيلىكتى جۇزەگە اسىراتىن ەڭ جوعارى وكىلدى ورگان.
➤ قۇرىلتاي پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا سايلانعان 145 دەپۋتاتتان تۇرادى. قۇرىلتاي دەپۋتاتىنىڭ وكىلەتتىلىك مەرزىمى - 5 جىل.
➤ ورگاندى مەملەكەتتىك ءتىلدى جەتىك مەڭگەرگەن دەپۋتاتتار اراسىنان جاسىرىن داۋىس بەرۋ ارقىلى كوپشىلىك داۋىسپەن سايلاناتىن ءتوراعا باسقارادى.
➤ زاڭدا قۇرىلتاي وكىلەتتىكتەرىنىڭ كەڭ اۋقىمى، سونىڭ ىشىندە ۆيتسە- پرەزيدەنتتى، پرەمەر- ءمينيستردى، كونستيتۋتسيالىق سوت سۋديالارىن، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ مۇشەلەرىن تاعايىنداۋعا كەلىسىم بەرۋ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنۋى بويىنشا جوعارعى سوتتىڭ سۋديالارىن سايلاۋ جانە قىزمەتتەن بوساتۋ، كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ، جوعارعى سوتتىڭ سۋديالارىن قولسۇعىلماۋشىلىق قۇقىنان ايىرۋ، پرەزيدەنت سايلاۋىن تاعايىنداۋ، ۇكىمەت پەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپتەرىن بەكىتۋ ايقىندالادى.
3. «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭى
➤ كونستيتۋتسيالىق زاڭ قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن، وكىلەتتىگىن، قۇرىلۋ ءتارتىبىن، قۇرامىن قالىپتاستىرۋدى جانە قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋدى بەلگىلەيدى.
➤ قازاقستان حالىق كەڭەسى جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان سانالادى. جالپى حالىقتىق ديالوگتى جانە ازاماتتىق قوعامنىڭ ەلدەگى ىشكى ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇرىلادى. كەڭ اۋقىمداعى وكىلەتتىككە، سونىڭ ىشىندە زاڭنامالىق باستاما كوتەرۋگە جانە جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم وتكىزۋدى ۇسىنۋعا قۇقىعى بار.
➤ قازاقستان حالىق كەڭەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنان قۇرالادى.
➤ كەڭەس قۇرامىندا تەپە-تەڭدىك قاعيداتى نەگىزىندە ەتنومادەني جانە قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ، سونداي-اق استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ ءماسليحاتتارى مەن قوعامدىق كەڭەستەرىنىڭ اتىنان 42 ادامنان وكىلدىك ەتەدى، ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى بەكىتەدى.
➤ حالىق كەڭەسىنە ءتوراعا باسشىلىق جاسايدى. حالىق كەڭەسىنىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى -ءتورت جىل.
4. «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭى
➤ كونستيتۋتسيالىق زاڭ استانانىڭ جۇمىس ىستەۋى سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەيدى جانە ونىڭ قىزمەتىنىڭ قۇقىقتىق، ەكونوميكالىق جانە ۇيىمدىق نەگىزدەرىن ايقىندايدى.
➤ قۇجاتتا ءماسليحاتتىڭ، جەرگىلىكتى ءوزىن ءوزى باسقارۋ ورگانىنىڭ جانە قالا اكىمى جەتەكشىلىك ەتەتىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ وكىلەتتىكتەرى ناقتى بەلگىلەنگەن.
➤ زاڭ شاھاردىڭ ءبىرىڭعاي ساۋلەتتىك كەلبەتى مەن ديزاين كودىنا قويىلاتىن مىندەتتى تالاپتاردى ايقىندايدى، سونداي- اق ەلوردا تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جونىندەگى ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمداردىڭ وكىلەتتىكتەرىن بەكىتەدى.
5. «اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىس تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ
➤ كونستيتۋتسيالىق زاڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق بىرلىكتەردى قۇرۋ جانە تاراتۋ، ولاردىڭ شەكارالارىن بەلگىلەۋ جانە وزگەرتۋ، اكىمشىلىك-اۋماقتىق بىرلىكتەردى ەسەپكە الۋ جانە تىركەۋ، اتاۋلار بەرۋ مەن اتاۋلاردى وزگەرتۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى.
➤ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىمداعى قوعامدىق قاتىناستاردى مەملەكەتتىك رەتتەۋدىڭ ماقساتى - ءتيىمدى مەملەكەتتىك باسقارۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇتىمدى اۋماقتىق ۇيىمداستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق بانككە قارجى جۇيەسىنىڭ ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.