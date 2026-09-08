پرەزيدەنت دۇنيەجۇزىلىك كەدەن ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا دۇنيەجۇزىلىك كەدەن ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يەن سوندەرسپەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى دۇنيەجۇزىلىك كەدەن ۇيىمىمەن ەلىمىزدەگى كەدەن زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا قاتىستى ىنتىماقتاستىق ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت قازاقستان ەۋرازياداعى كولىك قاتىناسىن نىعايتۋعا جانە جۇك تاسىمالىنا قولايلى جاعداي جاساۋعا كوپ كۇش-جىگەر جۇمساپ جاتقانىن ايتتى. سونداي-اق «اقىلدى شەكارا» مودەلىن دايەكتى تۇردە دامىتىپ كەلە جاتقانىن، كەدەن راسىمدەرىن وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن سيفرلىق شەشىمدەر كەڭىنەن قولدانىلاتىنىن جەتكىزدى.
يەن سوندەرس دۇنيەجۇزىلىك كەدەن ۇيىمى مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قارقىنىنا جوعارى باعا بەرىپ، ەلىمىز كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ ءىسىن جەتىلدىرۋدە، زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋدە جانە ءتيىستى ورگانداردىڭ ينستيتۋتسيونالدىق قۇزىرەتىن نىعايتۋدا ەلەۋلى تابىسقا جەتكەنىنە توقتالدى.
پرەزيدەنت پەن ۇيىم جەتەكشىسى 30 جىلدان اسا ۋاقىت بويى تابىستى ىلگەرىلەپ كەلە جاتقان ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى. بۇدان بولەك، الەمدىك ساۋداداعى سىن-قاتەرلەر مەن ۇدەرىستەر جايىندا پىكىر الماسىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ جانە ورتالىق ازيا ءوڭىرىنىڭ كولىك-لوگيستيكا الەۋەتىن ارتتىرۋ پەرسپەكتيۆاسىنا ايرىقشا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سەرىكتەستىك پەن دوستىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن دۇنيەجۇزىلىك كەدەن ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يەن سوندەرستى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.