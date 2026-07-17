KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋى سالتاناتىنا قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋى سالتاناتىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    у
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن شانحايعا جۇمىس ساپارىمەن باردى.

    ы
    Фото: Ақорда
    у
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ جاھاندىق عىلىم مەن يننوۆاتسيا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن شاڭحاي قالاسىنداعى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسى قارساڭىندا باس قوسۋدىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور ەكەنىن ايتتى.

    а
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت: قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    ы
    Фото: Ақорда

    توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.

    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور