پرەزيدەنت دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋى سالتاناتىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋى سالتاناتىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن شانحايعا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاھاندىق عىلىم مەن يننوۆاتسيا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن شاڭحاي قالاسىنداعى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسى قارساڭىندا باس قوسۋدىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنت: قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارى كەزىندە 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.