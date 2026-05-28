پرەزيدەنت: دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى ەشتەڭە الماستىرا المايدى
استانا. KAZINFORM - ىنتىماقتاستىق ۇستانىمىن جالعاستىرۋ مەملەكەتتەردىڭ قازىرگى جانە كەلەشەك باسشىلارىنىڭ قاسيەتتى مىندەتى. بۇل جونىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن بولعان كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە مالىمدەدى.
- كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى جانە الەمدىك اۋقىمداعى ساياساتكەر رەتىندە ءسىز ۇلى دەرجاۆا سانالاتىن رەسەيدىڭ مارتەبەسىن نىعايتۋ جولىندا دايەكتى ساياسات جۇرگىزىپ كەلەسىز. رەسەي تىكەلەي ارالاسپاسا، بىردە ءبىر ءىرى جانە ەلەۋلى حالىقارالىق ماسەلە شەشىمىن تاپپايدى. ءسىز جاھاندىق ءتارتىپ تۇبەگەيلى وزگەرىپ جاتقان قيىن كەزەڭدە ەل باسقارىپ، ورىس حالقى مەن رەسەي مەملەكەتتىلىگى ءۇشىن تاعدىرشەشتى مانگە يە ميسسيانى ابىرويمەن جانە لايىقتى دەڭگەيدە اتقارىپ كەلەسىز. قازاقستان رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا جانە حالىقارالىق ارەنادا تابىسقا جەتۋىنە شىن مانىندە تىلەكتەس. ءبىزدىڭ مەملەكەتتەرىمىز الىپ ەۋرازيا كەڭىستىگىنىڭ نەگىزىن قۇرايدى. بەرىك ءارى ءبىرتۇتاس ەۋرازيا قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس اتقارىپ جاتىرمىز. ەكى ەلدى تاريحي تامىرلاستىق، مادەني داستۇرلەر، ۇقساس مەنتاليتەت، باستىسى، الەمدەگى ەڭ ۇزىن شەكارا بىرىكتىرەدى. سوندىقتان ماڭگى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ءوزارا سەنىم دەگەنىمىز - جاي عانا ۇگىت-ناسيحات ۇرانى ەمەس، حالىقتارىمىزدىڭ بەيبىت تىرشىلىگىنىڭ ءمانى جانە قوعامدىق ءومىردىڭ بارلىق سالاسىنداعى تابىستىڭ مىزعىماس كەپىلى. ءبىز قازاقستاندا مۇنى جاقسى تۇسىنەمىز جانە رەسەيمەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى باستى باعىت رەتىندە قاراستىرامىز. سونىمەن قاتار بۇل ءىستى جالعاستىرۋ ەلدەرىمىزدىڭ قازىرگى جانە كەلەشەك باسشىلارىنىڭ قاسيەتتى مىندەتى دەپ سانايمىز. ويتكەنى ەكى ەلدىڭ دوستىعى مەن ىنتىماعىن ەشتەڭە الماستىرا المايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت بايقوڭىر - قازاقستان مەن رەسەي ارىپتەستەگىنىڭ جارقىن سيمۆولى ەكەنىن ايتتى.