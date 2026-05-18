پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا-قىتاي» فورماتىنداعى ەلدەردىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلەرىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا-قىتاي» فورماتىنداعى سالالىق ۆەدومستۆولاردىڭ ەكىنشى كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى ۆان سياوحۋندى، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ۇلان نيازبەكوۆتى، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى رامازون راحيمزودانى، تۇرىكمەنستاننىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۇحاممەت حىدىروۆتى جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ازيز تاشپۋلاتوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ترانسۇلتتىق قىلمىس پەن ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قارسى ءىس-قيمىل، كيبەرقاۋىپسىزدىك، ەكسترەميزممەن جانە باسقا دا قازىرگى سىن-قاتەرلەرمەن كۇرەس ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن قىتايدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋ وڭىردە تۇراقتىلىقتى جانە قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋدا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ۇيىمداسقان ترانسۇلتتىق قىلمىس تامىر جايىپ، اياسىن كەڭەيتە ءتۇستى. كيبەرقىلمىس تابىسى جوعارى جاھاندىق يندۋسترياعا اينالدى. بۇل ادامداردى ميللياردتاعان دوللار شىعىنعا ۇشىراتادى. تسيفرلىق جۇيەنى قىلمىستىق توپتار ءوز قىزمەتتەرىن ۇيلەستىرۋگە، تابىستارىن جىلىستاتۋعا، ەشبىر مەملەكەتتىڭ شەكاراسىنا قارامايتىن شابۋىل جاساۋعا جيى قولدانادى. ماڭىزدى كولىك جانە ساۋدا باعىتتارى تۇيىسەتىن ورتالىق ازيا ايماعىنا ترانسۇلتتىق قىلمىستىق جەلىنىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى. وسى ورايدا، ۇيىمداسقان ترانسۇلتتىق قىلمىسقا، ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنا جانە ادام ساۋداسىنا قارسى تۇرۋ ماسەلەسى وزەكتى بولىپ وتىر. كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋ، اقپارات الماسۋ، ينستيتۋتسيونالدىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى عانا بۇل سىن-قاتەرلەرگە قارسى تۇرا الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن. قازاقستان قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدى دايەكتى تۇردە قولدايدى. ءبىز ازاماتتارىمىزدى قورعاۋ مەن ەلدەرىمىزدى ورنىقتى دامىتۋ باعىتىنداعى اشىق ديالوگقا، ۇزدىك تاجىريبەلەردى الماسۋعا جانە بىرلەسىپ شەشىم قابىلداۋعا دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ باسشىسىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.