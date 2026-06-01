پرەزيدەنت گونكونگ ارناۋلى اكىمشىلىك اۋدانى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون ليمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مارتەبەلى مەيمانعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى گونكونگ (شياڭگاڭ) ارناۋلى اكىمشىلىك اۋدانى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى قازاقستانعا العاش رەت كەلىپ وتىرعاندىقتان بۇل ساپاردىڭ ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- بۇل ۋاقيعا قازاقستان مەن گونكونگ، كەڭىنەن الىپ قاراعاندا، ماڭگى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك بايلانىستىراتىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنى ءسوزسىز. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي ديالوگ ورناعان، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق قارقىندى دامىپ كەلەدى. گونكونگپەن قارىم-قاتىناسىمىز تۋرالى دا ءدال وسىلاي ايتۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيتسيا، يننوۆاسيا، تەحنولوگيا جانە حالىقارالىق ساۋدا سالالارىندا الەۋەتى زور گونكونگ الەمدە جەتەكشى قارجى جانە ىسكەرلىك ورتالىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت بۇل ساپار ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ىسكەرلىك قارىم-قاتىناستى كەڭەيتۋگە جانە ينۆەستيتسيا، قارجى، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، كولىك-لوگيستيكا باعىتتارىندا بىرلەسكەن پەرسپەكتيۆتى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جول اشاتىنىنا سەنىمدى ەكەنىن جەتكىزدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا سالماقتى بيزنەس-دەلەگاتسيامەن بىرگە كەلگەنى ءۇشىن مارتەبەلى مەيمانعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل گونكونگ ىسكەرلىك قاۋىمداستىعىنىڭ ەلىمىزبەن ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن بايقاتادى.
دجون لي قوناقجايلىق كورسەتكەنى ءۇشىن پرەزيدەنتكە العىس ايتىپ، گونكونگتىڭ قازاقستانمەن كەشەندى ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
- اتالعان ساپارعا ەرەكشە ءمان بەرەمىن. مەنىمەن شەتەلگە شىققان دەلەگاسيالاردىڭ ەڭ اۋقىمدىسى وسى بولدى. ونىڭ قۇرامىنا لوگيستيكا، «جاسىل» ەنەرگەتيكا، تاۋ-كەن ونەركاسىبى، يننوۆاتسيا مەن تەحنولوگيا جانە ءبىلىم بەرۋ سياقتى باستى سالالاردا ەڭبەك ەتەتىن 75 رەسمي تۇلعا مەن كاسىپكەر ەندى، - دەدى دجون لي.
گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ قازاقستاندا كوتەرىلگەن «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى ەكى ەل اراسىنداعى بەرىك ءارى دوستىق بايلانىستاردىڭ جارقىن كورىنىسىنە اينالعانىنا توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ارناۋلى اكىمشىلىك اۋدانى سانالاتىن گونكونگ اتالعان باستامانى ىلگەرىلەتۋگە بەلسەندى تۇردە اتسالىسىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار ءوڭىرارالىق بايلانىستاردىڭ كەڭەيۋى قالاعا ەلەۋلى ارتىقشىلىق بەرەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دجون لي ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ءبىرقاتار ناقتى ماسەلەنى تالقىلاپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى جانداندىرۋعا ءوزارا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.