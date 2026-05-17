پرەزيدەنت تۇركىستان وبلىسى اكىمى مەن تۇرعىندارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 15 -مامىر كۇنى تۇركىستاندا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى بەيرەسمي سامميتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جينالىس وتكىزىپ، ماڭىزدى حالىقارالىق ءىس-شاراعا جان-جاقتى دايىندالعان وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ پەن ءوڭىر تۇرعىندارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ Telegram ارناسىندا جازدى.
وسى اتقارىلعان جۇمىستىڭ ارقاسىندا تۇركى جۇرتىنىڭ قاسيەتتى قاراشاڭىراعى سانالاتىن تۇركىستان قالاسى مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتىڭ الەۋەتتى ورتالىعى رەتىندە ءىرى حالىقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ءازىر ەكەنىن كورسەتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن سامميتكە قاتىسۋشىلار كولىك جولدارىنىڭ ساپاسىنا، جاسىل جەلەگى مول كوشەلەردىڭ، ساياباقتاردىڭ تازالىعىنا جوعارى باعا بەرگەن.
مەملەكەت باسشىسى وبلىس جانە قالا اكىمىنە ەلىمىزدىڭ عانا ەمەس، تۇتاس ءوڭىردىڭ جاۋھارى - كونە تۇركىستان شاھارىن دامىتۋ مەن اباتتاندىرۋ جۇمىستارىنا ايرىقشا ءمان بەرۋدى تاپسىردى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ ابىروي-بەدەلى ءۇشىن ادال ەڭبەك ەتكەن اكىمدىك پەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ، اسكەري جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن، كوممۋنالدىق قىزمەت جۇمىسشىلارىن، ەرىكتىلەردى، سونداي-اق باسقا دا بەلسەندىلەردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن، قۇرمەت گراموتالارىمەن جانە العىس حاتتارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جەتكىزدى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى جاڭا ورتالىقتىڭ قازىعىن قاعىپ، ىرگەتاسىن قالاعانىن جازعان ەدىك.