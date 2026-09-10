پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسى قارساڭىندا تۇركى ەلدەرى قۇقىق قورعاۋ ۆەدومستۆولارى باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ جازدى اقوردا.
جيىنعا ازەربايجان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ۆيلايات ەيۆازوۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ۋلان نيازبەكوۆ، تۇركيا رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۋستافا چيفتچي، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ازيز تاشپۋلاتوۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ قاتىستى.
پرەزيدەنت تۇركى ەلدەرىنىڭ ىنتىماقتاستىعى جىلدان جىلعا كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن ايتتى. سەبەبى ءبىزدىڭ تاريحىمىز - تامىرلاس، ءتىلىمىز بەن ءداستۇرىمىز - ۇقساس، مۇددەمىز - ورتاق.
- ءبىزدىڭ دوستىعىمىزدى بەكەمدەي تۇسۋگە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى زور ۇلەس قوسۋدا. قازاقستان بۇل بەدەلدى قۇرىلىممەن جان- جاقتى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىر. ۇيىمعا مۇشە ەلدەر ءتۇرلى سالاداعى، سونىڭ ىشىندە كۇشتىك قۇرىلىمدار اراسىنداعى ءوزارا بايلانىسىن كۇشەيتىپ كەلەدى. وسى تۇرعىدان العاندا، ىشكى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ كەزدەسۋى ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىر الەمدە اۋقىمدى وزگەرىستەر بولىپ جاتقانىنا، دۇنيە جۇزىندە سىن-قاتەرلەر كوبەيگەنىنە نازار اۋداردى.
- جاھاندىق احۋال تۇراقسىز، قۇبىلمالى سيپاتقا يە بولدى. سوعان قاراماستان، كۇللى الەم ەلدەرى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشىلۋدا. زامان تالابىنا ساي وركەنيەتتى ەلدەر قاتارىندا بولامىز دەسەك، شاپشاڭ ءارى شيراق قيمىلداۋ قاجەت. وسى ماقساتپەن قازاقستاندا تۇبەگەيلى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلدى. ناۋرىز ايىندا ەلىمىزدە جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ءوتتى، كونستيتۋتسيا قابىلداندى. كونستيتۋتسيادا ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋ، زاڭ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس قاعيداتىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالدى. كونستيتۋتسياعا سايكەس، ەلىمىزدە جاڭا ساياسي لاۋازىم - ۆيتسە-پرەزيدەنت تاعايىندالدى. ۇكىمەتتىڭ جاڭا قۇرامى جۇمىسقا كىرىستى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ قۇرىلىمىنداعى رەفورمالارعا توقتالدى.
- اتاپ ايتقاندا، جاڭا مەملەكەتتىك ورگان - قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتى قۇرىلدى. بۇل مەكەمە جاھاندىق جانە مەملەكەتتىك اۋقىمداعى سىن-قاتەرلەرگە جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزەدى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى جۇمىستى ۇيلەستىرەدى. سونىمەن قاتار كوپ ۇزاماي جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان - قازاقستان حالىق كەڭەسى جاساقتالادى. وسىلايشا، ەلىمىزدەگى بيلىك تارماقتارى تۇتاستاي جاڭارۋدا. اۋقىمدى وزگەرىستەر بارلىق سالانى، سونىڭ ىشىندە قۇقىق قورعاۋ سالاسىن دا قامتيدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت تۋىستاس مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارىنا ىستىق ىقىلاسىن جولداپ، ءتۇبى ءبىر تۇركى ەلدەرى ءاردايىم دوستىق قارىم-قاتىناستا بولۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ءىس-شارادا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆ ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت «سامۇرىق-قازىنانىڭ» 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان 21 تريلليون تەڭگەلىك جوسپارىمەن تانىستى.