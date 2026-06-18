پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوت توراعالارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوتتارىنىڭ ەكىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ارنايى كەلگەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى سوت ءتوراعاسى ينام كەريموۆتى، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى سوت ءتوراعاسى مەدەربەك ساتىيەۆتى، تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسساتسيالىق سوت ءتوراعاسى ومەر كەركەزدى، تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەس ءتوراعاسى زەكي ييگيتتى، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى سوت ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اليشەر ۋسمانوۆتى قابىلدادى.
پرەزيدەنت مەيماندارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، باۋىرلاس ەلدەر ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋدا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ءرولى ايرىقشا ەكەنىن ايتتى
- وسى تۇستا ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سوت جانە قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى ىقپالداستىعى كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتۋ قاجەت. ەرتەڭ تۇركىستان تورىندە وتەتىن القالى جيىن سونىڭ ايقىن كورىنىسى بولماق. ءاربىر وركەنيەتتى ەلدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋى ءۇشىن سوت جۇيەسىنىڭ ماڭىزى زور. سوندىقتان جوعارعى سوتتار اراسىنداعى ءوزارا تىعىز بايلانىستى تەرەڭدەتۋ باۋىرلاس ەلدەرىمىزدىڭ ورتاق مۇددەسىنە تولىق ساي كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازىر كوپتەگەن ەلدەر جاھاندىق تەحنولوگيالىق وزگەرىستەر كوشىنەن قالىپ قويماۋ ءۇشىن زامان تالابىنا قاراي قارقىندى دامۋ جولىنا ءتۇسىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى.
- وسى باعىتتا ءبىز دە كۇش- جىگەر بىرىكتىرىپ، جۇمىلا ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك. ەرتەڭ تۇركىستاندا وتەتىن كونفەرەنتسيادا سوت سالاسىن تسيفرلاندىرۋ ماسەلەسى جان-جاقتى تالقىعا تۇسەدى. سونداي-اق ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە باسقا دا ماڭىزدى ماسەلەلەر قارالادى. مۇنداي كۇن ءتارتىبى وتە ورىندى جانە وزەكتى دەپ ايتۋعا بولادى. وسى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسۋ ءبىزدىڭ ۇيىمنىڭ ودان ءارى دامۋىنا جانە ونىڭ بەدەلىنىڭ كۇشەيۋىنە ۇلكەن سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز. بارشاڭىزعا بەلگىلى، قازاقستان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىنداعى بارلىق يگى باستامالاردى قولدايدى، الداعى ۋاقىتتا دا سولاي بولماق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.