پرەزيدەنت ترامپتى ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنە 250 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ حاتىن جولدادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت دونالد ترامپتى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 250 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت امەريكا حالقىنىڭ ەركىندىك، تەڭدىك جانە ادىلدىك قاعيداتتارىنا بەيىل ەكەنىن پاش ەتەتىن بۇل ايتۋلى كۇننىڭ ايرىقشا تاريحي ماڭىزىنا نازار اۋداردى. سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى قازاق-امەريكا قاتىناستارىنىڭ قارقىندى دامۋىنا پرەزيدەنت ترامپتىڭ قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتىپ، كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ا ق ش حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.