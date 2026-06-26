KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە جاڭا باسپانا كىلتتەرى بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان جاڭا پاتەرلەردىڭ كىلتى تابىستالدى.

    Сотрудники ТРК Президента получили ключи от новых квартир от имени Главы государства
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى استانا قالاسىندا ءوتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان پاتەرلەردىڭ سەرتيفيكاتتارى مەن كىلتتەرىن جۋرناليستەرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ تابىس ەتتى.

    مەديا سالاسىنىڭ وكىلدەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ول پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىمەن 2019 -جىلدان بەرى 28 -ماۋسىم رەسمي تۇردە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى رەتىندە اتاپ ءوتىلىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى.

    Мемлекет басшысының атынан Астанада бір топ БАҚ қызметкеріне пәтер берілді
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    - بۇگىن كاسىبي مەرەكە قارساڭىندا ءبىز قۋانىشتى سەبەپپەن جينالىپ وتىرمىز. وسى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، باسپا باسىلىمدارىندا، راديو، تەلەديداردا جانە ەلەكتروندى ب ا ق- تا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن بارلىق ارىپتەستەردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايمىن، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.

    ول پرەزيدەنتتىڭ ب ا ق قىزمەتكەرلەرىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى باستاماسى وسىمەن 4 جىل قاتارىنان جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    — مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن مادەنيەت، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ وكىلدەرى، جاس عالىمدار پاتەر الىپ جاتىر. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دە نازاردان تىس قالعان جوق. بيىلعى جىلدىڭ ەرەكشەلىگى — باسپانا تەك استانادا عانا ەمەس، الماتىدا، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە بەرىلىپ وتىر. وڭىرلىك جۋرناليستيكانى قولداۋ مەن ب ا ق قىزمەتكەرلەرىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز، - دەدى ول.

    ايبەك سمادياروۆتىڭ ايتۋىنشا، ىرىكتەۋ بارىسىندا باسپاناعا مۇقتاج جاندارعا باسىمدىق بەرىلگەن. باسپانالى بولعانداردىڭ جارتىعا جۋىعىن تەحنيكالىق جانە كىشى اكىمشىلىك قىزمەتكەرلەر قۇرادى. بۇدان بولەك وڭىرلىك باسىلىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.

    Мемлекет басшысының атынан Астанада бір топ БАҚ қызметкеріне пәтер берілді
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    - كاسىبي مەرەكەگە وراي 10 وبلىستىق گازەتتىڭ قىزمەتكەرلەرى باسپانامەن قامتىلادى. سونىمەن قاتار جەكە باسىلىمداردىڭ، سونىڭ ىشىندە شالعاي اۋداندارداعى ب ا ق جۇمىسكەرلەرىنە دە قولداۋ كورسەتىلدى، - دەپ مالىمدەدى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.

    ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىندا پاتەر سەرتيفيكاتتارىن العاندار:

    «جىبەك جولى — Silk Way» تەلەارناسى اقپاراتتىق- ساراپتامالىق باعدارلامالار قىزمەتىنىڭ شەف-رەداكتورى گۇلجازيرا ماتەنوۆا؛

    «جىبەك جولى — Silk Way» تەلەارناسى كونتەنت ءوندىرىسى قىزمەتىنىڭ اتقارۋشى پروديۋسەرى گۇلجاينا التىنبەكوۆا؛

    «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى قازاق رەداكسياسىنىڭ اعا تالداۋشىسى باقىتجان ەرباسوۆ.

    سونداي-اق «Qazaqstan» ۇلتتىق تەلەارناسى، «حابار» اگەنتتىگى» ا ق، «Qazcontent» ا ق، پرەزيدەنت جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى، «ەۋرازيا» تەلەارناسى، «قازمەديا» ج ش س، «7-ارنا»، سونىمەن قاتار، «ەگەمەن قازاقستان»، «كازاحستانسكايا پراۆدا» جانە «استانا اقشامى» گازەتتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دە باسپانا كىلتتەرىنە يە بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور