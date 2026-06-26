پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە جاڭا باسپانا كىلتتەرى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان جاڭا پاتەرلەردىڭ كىلتى تابىستالدى.
سالتاناتتى تابىستاۋ ءراسىمى استانا قالاسىندا ءوتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان پاتەرلەردىڭ سەرتيفيكاتتارى مەن كىلتتەرىن جۋرناليستەرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ تابىس ەتتى.
مەديا سالاسىنىڭ وكىلدەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ول پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىمەن 2019 -جىلدان بەرى 28 -ماۋسىم رەسمي تۇردە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى رەتىندە اتاپ ءوتىلىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى.
- بۇگىن كاسىبي مەرەكە قارساڭىندا ءبىز قۋانىشتى سەبەپپەن جينالىپ وتىرمىز. وسى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، باسپا باسىلىمدارىندا، راديو، تەلەديداردا جانە ەلەكتروندى ب ا ق- تا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن بارلىق ارىپتەستەردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايمىن، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.
ول پرەزيدەنتتىڭ ب ا ق قىزمەتكەرلەرىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى باستاماسى وسىمەن 4 جىل قاتارىنان جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
— مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن مادەنيەت، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ وكىلدەرى، جاس عالىمدار پاتەر الىپ جاتىر. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دە نازاردان تىس قالعان جوق. بيىلعى جىلدىڭ ەرەكشەلىگى — باسپانا تەك استانادا عانا ەمەس، الماتىدا، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە بەرىلىپ وتىر. وڭىرلىك جۋرناليستيكانى قولداۋ مەن ب ا ق قىزمەتكەرلەرىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ايبەك سمادياروۆتىڭ ايتۋىنشا، ىرىكتەۋ بارىسىندا باسپاناعا مۇقتاج جاندارعا باسىمدىق بەرىلگەن. باسپانالى بولعانداردىڭ جارتىعا جۋىعىن تەحنيكالىق جانە كىشى اكىمشىلىك قىزمەتكەرلەر قۇرادى. بۇدان بولەك وڭىرلىك باسىلىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.
- كاسىبي مەرەكەگە وراي 10 وبلىستىق گازەتتىڭ قىزمەتكەرلەرى باسپانامەن قامتىلادى. سونىمەن قاتار جەكە باسىلىمداردىڭ، سونىڭ ىشىندە شالعاي اۋداندارداعى ب ا ق جۇمىسكەرلەرىنە دە قولداۋ كورسەتىلدى، - دەپ مالىمدەدى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى.
ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىندا پاتەر سەرتيفيكاتتارىن العاندار:
«جىبەك جولى — Silk Way» تەلەارناسى اقپاراتتىق- ساراپتامالىق باعدارلامالار قىزمەتىنىڭ شەف-رەداكتورى گۇلجازيرا ماتەنوۆا؛
«جىبەك جولى — Silk Way» تەلەارناسى كونتەنت ءوندىرىسى قىزمەتىنىڭ اتقارۋشى پروديۋسەرى گۇلجاينا التىنبەكوۆا؛
«Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى قازاق رەداكسياسىنىڭ اعا تالداۋشىسى باقىتجان ەرباسوۆ.
سونداي-اق «Qazaqstan» ۇلتتىق تەلەارناسى، «حابار» اگەنتتىگى» ا ق، «Qazcontent» ا ق، پرەزيدەنت جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى، «ەۋرازيا» تەلەارناسى، «قازمەديا» ج ش س، «7-ارنا»، سونىمەن قاتار، «ەگەمەن قازاقستان»، «كازاحستانسكايا پراۆدا» جانە «استانا اقشامى» گازەتتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دە باسپانا كىلتتەرىنە يە بولدى.