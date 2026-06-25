پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ ماماندارى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى
استانا. قازاقپارات - 28-ماۋسىم - ب ا ق وكىلدەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قىزمەتكەرلەرى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى. ءتيىستى جارلىققا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
وتاندىق جۋرناليستيكا مەن تەلەۆيزيانى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ايگۇل مۇكەي «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
سونداي-اق، پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ اعا تەلەوپەراتورى جاڭاباي احمەتوۆ جانە Jibek Joly تەلەارناسى باسقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اينۇر يمانعالي «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
- بۇل مەن ءۇشىن جانە Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ ۇجىمى ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت جانە زور جاۋاپكەرشىلىك. قازىر جۋرناليستەر ءۇشىن وتە جارقىن كەزەڭ، دەگەنمەن قيىندىعى دا از ەمەس. ءبىز دەرەكتەر اناليتيكاسىمەن جۇمىس ىستەيمىز، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ بارلىق مۇمكىندىگىن بەلسەندى پايدالانامىز. سونىمەن قاتار ءوزىمىز تۇسىرەمىز، مونتاجدايمىز، رەداكسيالايمىز جانە ماتەريالداردى الەۋمەتتىك جەلىلەردە دە، ءداستۇرلى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا دا جاريالايمىز.
دەگەنمەن، ءبىر ماڭىزدى جايتتى اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇگىنگى جاس جۋرناليستەر كىتاپتى كوپ وقيدى. كەشە عانا «ەلمەن بىرگە» جوباسى اياسىندا وڭىرلەرگە ىسساپارمەن بارىپ قايتتىم. سوندا كىتاپحاناعا باس سۇعىپ، جاستاردىڭ دا، ەرەسەكتەردىڭ دە، زەينەتكەرلەردىڭ دە قانشالىقتى كوپ وقيتىنىن كوردىم. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا كىتاپحاناعا كەلىپ، كىتاپ وقيتىن ادامداردىڭ سانى ەكى ەسەگە ارتقان. بۇل - ءسىزدىڭ كىتاپ وقيتىن ۇلتتى قالىپتاستىرۋ جانە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جونىندەگى باستاماڭىزدىڭ ناقتى ناتيجەسى دەپ ويلايمىن.
الداعى ۋاقىتتا بۇكىل ازاماتتىق قوعامدى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالارمەن بايلانىستى اۋقىمدى وزگەرىستەر مەن جاڭا مىندەتتەر كۇتىپ تۇر. ال ءبىز، جۋرناليستەر، قاشاندا قوعامنىڭ الدىڭعى شەبىندە جۇرەمىز. جۋرناليستەر ەڭبەگىنە كورسەتكەن سەنىمىڭىز بەن قۇرمەتىڭىز ءۇشىن ۇلكەن راقمەت، - دەدى ايگۇل مۇكەي اقوردادا ماراپاتتاۋ راسىمىندە.
بۇل - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قازاقستاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىنە بەرىلگەن جوعارى باعا ءارى قوعام مەن مەملەكەت ومىرىندەگى ماڭىزدى ءرولىنىڭ ايقىن كورىنىسى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنىنە 30 جىل تولىپ وتىر. 1996 -جىلى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاۋلىسىمەن قۇرىلعان بۇل قۇرىلىم تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ اقپاراتتىق كەڭىستىگىندە ەرەكشە ميسسيا اتقارىپ كەلەدى. العاشىندا پرەزيدەنت قىزمەتىن اقپاراتتىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتەتىن ارناۋلى رەسۋرس 30 جىلدا ءىرى مەدياحولدينگكە اينالىپ، ەلدىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن تاريحي جادىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - قازاقستانداعى ەڭ ءىرى مەدياكومپانيالاردىڭ ءبىرى. ول كونتەنت جاساۋ، وڭدەۋ جانە تاراتۋ جۇمىستارىن تولىقتاي ءوزى اتقارادى جانە ونى تەلەديدار، راديو، ينتەرنەت سياقتى بارلىق پلاتفورمالاردا ۇسىنادى.
بۇگىندە تەلەراديوكەشەن قۇرامىنا: Jibek Joly رەسپۋبليكالىق تەلەارناسى مەن راديوسى، Silk Way ،Silk Way Cinema ،Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى كينو ورتالىعى كىرەدى.