پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن TRT مەديا سەرىكتەستىكتى دامىتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن تۇركيانىڭ تەلەراديو كورپوراتسياسى (TRT) ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
كاسىبي سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا نەگىز بولعان قۇجاتقا ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا جانە TRT باس ديرەكتورى، پروفەسسور دوكتور مەحمەت زاحيد سوبادجى قول قويدى.
قازاقستان مەن تۇركيانىڭ ەڭ ءىرى مەدياكومپانيالارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى جاڭالىقتار الماسۋ، بىرلەسكەن كونتەنت ءوندىرۋ، ماڭىزدى وقيعالاردى جاريالاۋدا ءوزارا قولداۋ كورسەتۋ، تاجىريبە الماسۋ جانە مەديا وندىرىسىندەگى وزىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋ بولماق.
سونىمەن قاتار قازاقستان مەن تۇركياداعى وقيعالار تۋرالى جەدەل ءارى وبەكتيۆتى اقپاراتقا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋ جانە اۋديتوريانىڭ حاباردارلىعىن ارتتىرۋ – ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن TRT مەديارەسۋرستارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ باستى باسىمدىعى.
تۇركيانىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ – ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ تاياۋ شىعىس پەن تۇركى الەمى ەلدەرىندەگى سەرىكتەستىك جەلىسىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان كەشەندى ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى. بۇعان دەيىن وسى باعىتتا Al Jazeera ،Jordan TV ،Al-Mamlaka TV ،QNA، ازەرتادج، كابار، حوۆار جانە باسقا دا مەدياكومپانيالارمەن ۇقساس كەلىسىمدەرگە قول قويىلعان.
انىقتاما ءۇشىن:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - بارلىق مەديا پلاتفورمادا مەدياكونتەنت ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ تولىق تسيكلىن جۇزەگە اسىراتىن قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ۆەرتيكالدى ينتەگراتسيالانعان مەدياكومپانيا. كومپانيا قۇرامىنا قازاقستاندىق اۋديتورياعا ارنالعان Jibek Joly تەلەارناسى مەن راديوسى، حالىقارالىق Silk Way ،Silk Way Cinema ،Silk Way Prime ارنالارى، Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، دەرەكتى كينو ورتالىعى جانە TRKLAB سيفرلىق بولىمشەسى كىرەدى.
TRT - تۇركياداعى ەڭ ءىرى مەملەكەتتىك مەدياحولدينگ. كومپانيا قۇرامىنا 18 تەلەارنا مەن 17 راديوستانسيا، سونىڭ ىشىندە حالىقارالىق TRT World ،TRT Avaz ،TSR («تۇركيا ءۇنى»)، ورىس، نەمىس، فرانسۋز جانە يسپان تىلدەرىندەگى جاڭالىق پورتالدارى، سونداي-اق Tabii سەريالدىق OTT پلاتفورماسى كىرەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن تۇركيا 14 قۇجاتقا قول قويعان ەدى.