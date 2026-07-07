پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تاريحي وقيعالاردى قالاي تاسپالايدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى كينو ورتالىعى مىڭداعان تاريحي ءساتتى تاسپالاپ، مىڭنان استام دەرەكتى فيلم ازىرلەدى.
ەكراننان نەبارى 30 مينۋت كورسەتىلەتىن ءار تۋىندىنىڭ ارتىندا ۇزاق ىزدەنىس، شىعارماشىلىق ەڭبەك پەن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جاتىر. بۇل تۋرالى «جىبەك جولى» راديوسىنداعى «ارنايى حابار» باعدارلاماسىندا ورتالىق ماماندارى ايتىپ بەردى.
دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى اقىلبەك شالجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىزمەتى مەن قوعامداعى ماڭىزدى وقيعالاردى ارقاۋ ەتكەن قوعامدىق-ساياسي كونتەنت ازىرلەيدى. سوندىقتان تۇسىرىلگەن ءاربىر كادردىڭ تاريحي ماڭىزى ەرەكشە.
- ءبىز تۇسىرگەن ءاربىر كادردى تاريح دەپ قابىلدايمىز. پرەزيدەنتتىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساپارلارى، مەملەكەت باسشىلارىمەن كەزدەسۋلەرى، ءتۇرلى حالىقارالىق وقيعالار - مۇنىڭ ءبارى بولاشاق ۇرپاق ءۇشىن ارحيۆ بولىپ قالادى. سوندىقتان ءاربىر فيلمنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى وتە جوعارى، - دەدى ول.
اقىلبەك شالجانوۆتىڭ پىكىرىنشە، دەرەكتى كينو جاڭالىقتان وزگەشە جانر. مۇندا ءار كادر مۇقيات ىرىكتەلىپ، رەجيسسەر، سەناريست، رەداكتور، مونتاج رەجيسسەرى مەن پروديۋسەر بىرلەسە جۇمىس ىستەيدى.
- ءبىز ءۇشىن باستى ماقسات - ساپالى دۇنيە جاساۋ. ءار كادر تالدانىپ تۇسىرىلەدى، ءار ەپيزودتىڭ ءوز ورنى بار. بۇل - ۇلكەن شىعارماشىلىق ۇجىمنىڭ ورتاق ەڭبەگى، - دەدى ول.
دەرەكتى فيلمنىڭ ساپالى شىعۋىندا پروديۋسەرلەردىڭ دە ءرولى ايرىقشا. دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ باس پروديۋسەرى ادىلبەك قۇلاماننىڭ ايتۋىنشا، ءار تۋىندى بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن ۇزاق دايىندىقتىڭ ناتيجەسىندە دۇنيەگە كەلەدى.
- 30 جىلدا 1000 نان استام فيلم ءتۇسىرىلدى. ءار جۇمىس يدەيادان باستالادى. كەيىن سەناري جازىلادى، ءتۇسىرىلىم وتەدى، مونتاجدالىپ، دىبىسپەن ارلەنەدى. مۇنىڭ ءبارىن ۇيلەستىرۋدە پروديۋسەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ۇلكەن، - دەدى ول.
اسىرەسە مەملەكەت باسشىسىنىڭ شەتەلدىك ساپارلارىنا ارنالعان فيلمدەرگە قويىلاتىن تالاپ جوعارى. سەبەبى مۇنداي ساپارلاردا كوتەرىلەتىن ماسەلەلەردىڭ مازمۇنى كوبىنە سوڭعى ساتتە ناقتىلانادى.
- ءبىز الدىن الا مەملەكەتتەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى، بۇعان دەيىنگى كەزدەسۋلەردى، كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى زەرتتەيمىز. ساپار اياقتالعان بويدا سەناري جازىلىپ، مونتاج باستالادى. ويتكەنى بۇگىنگى اقپارات ەرتەڭ تاريحقا اينالادى. سوندىقتان ماتەريالدى ۋاقىتىلى ءارى ءدال جەتكىزۋ اسا ماڭىزدى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار شىعارماشىلىق توپ ءار فيلمدە رەسمي ستيل مەن كوركەمدىكتى ۇيلەستىرۋگە تىرىسادى.
- كەزدەسۋ كەشكە اياقتالسا، تاڭەرتەڭ سەناري دايىن بولۋى كەرەك. قىدىرۋعا ۋاقىت جوق. بار كۇش-جىگەر اقپاراتتى جەدەل ازىرلەۋگە جۇمسالادى. رەسمي ستيل مەن كوركەمدىك تە ماڭىزدى، - دەدى ول.
شەتەلدىك ءىس-ساپارلار بارىسىندا اقپارات تاراتۋمەن قاتار قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بولمىسىن تانىتۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. شىعارماشىلىق توپ الدىن الا بارىپ، اتموسفەرالىق بەينەروليكتەر تۇسىرەدى. وندا قازاقتىڭ دومبىراسى، ۇلتتىق كيىمى مەن مادەنيەتى كەڭىنەن ناسيحاتتالادى.
- ءبىز قازاقستاندى مادەنيەتىمىز ارقىلى دا تانىتقىمىز كەلەدى. دومبىرا ءۇنى شەتەلدە شىرقالىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىز الەمگە تانىلسا دەگەن نيەتىمىز بار. وسى باعىتتاعى سوڭعى جۇمىستاردىڭ ءبىرى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ بەلگياعا ساپارى نەگىزىندە تۇسىرىلگەن «بريۋسسەل ديالوگى» دەرەكتى فيلمى. قازىر تۋىندى رەسپۋبليكالىق تەلەارنالار مەن YouTube پلاتفورماسىندا قولجەتىمدى، - دەدى ول.
ال ورتالىق رەداكتورى نۇرلان قابداي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، ساپالى دەرەكتى فيلمنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ونىڭ بارلىق ەلەمەنتىنىڭ ءبىر-بىرىمەن تابيعي ۇيلەسىم تابۋىندا.
- ديكتوردىڭ داۋىسى، مۋزىكاسى، كادرى، ءماتىنى - ءبارى ءبىر-ءبىرىن تولىقتىرىپ تۇرۋى كەرەك. كەيدە كورەرمەن ەكرانعا قاراماسا دا ديكتوردىڭ داۋىسىنان ويدى تۇسىنەدى. ال كەيدە ءبىر عانا كادردىڭ ءوزى ءبارىن ايتىپ تۇرادى. دەرەكتى كينونىڭ ەرەكشەلىگى وسىندا، - دەدى ول.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي بۇل جۇمىستار ەندى كورەرمەنگە جاڭا فورماتتا ۇسىنىلىپ جاتىر. قازىر ەل كولەمىندە «حرونيكادان بولاشاققا» رەسپۋبليكالىق كينولەكتوريى ءوتىپ، شىعارماشىلىق توپ قازاقستاننىڭ وڭىرلەرىندە كورەرمەنمەن كەزدەسىپ، ۇزدىك تۋىندىلارىن تانىستىرۋدا.
- ءبىز ءۇشىن ەڭ ۇلكەن جەتىستىك - كورەرمەننىڭ ەموتسياسى. ەگەر ادام ماڭىزدى وي ءتۇيىپ شىقسا، ەڭبەگىمىزدىڭ اقتالعانى، - دەدى اقىلبەك شالجانوۆ.
كينولەكتوري بارىسىندا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىرعان تۋىندىلاردىڭ ءبىرى - ارال تاعدىرى تۋرالى دەرەكتى فيلم. اۆتورلاردىڭ ايتۋىنشا، وندا ءبىر ادامنىڭ ءومىرى ارقىلى تۇتاس ءوڭىردىڭ ەكولوگيالىق ماسەلەسى مەن ەڭبەك ادامىنىڭ تاعدىرى كورىنىس تاپقان.
- ارال ماسەلەسى - قازاقستاننىڭ عانا ەمەس، بۇكىل الەمنىڭ پروبلەماسى. سوندىقتان بۇل تاقىرىپتى كوتەرۋدى ماڭىزدى سانادىق. فيلمدەگى كەيىپكەر كۇنتۋعان تۇرعانبايەۆ تۋىندىنى العاش رەت كورىپ، كورەرمەندەرمەن كەزدەسۋلەرگە قاتىستى. ونىڭ اسەرى ەرەكشە بولدى، - دەدى سپيكەرلەر.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەكراننان نەبارى 30 مينۋت كورسەتىلەتىن فيلمدى تۇسىرۋگە شامامەن 30 ساعات جۇمسالعان. وپەراتورلار ءار كادردىڭ مازمۇن بەرۋىنە ەرەكشە ءمان بەرگەن.
ايتا كەتەيىك، 30 جىل بۇرىن شاعىن شىعارماشىلىق ۇجىم رەتىندە جۇمىسىن باستاعان ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى بۇگىندە بىرنەشە باعىتتى بىرىكتىرەتىن ءىرى مەدياقۇرىلىمعا اينالدى. ونىڭ قۇرامىندا Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، Jibek Joly ،Silk Way، Silk Way Cinema تەلەارنالارى جانە «جىبەك جولى» راديوسى بار.