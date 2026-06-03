پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تاراتۋ سانكت-پەتەربۋرگتە ج ي- دى مەديادا قولدانۋ تاجىريبەسىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سانكت-پەتەربۋرگتە ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ باسشىلارى كەڭەسىنىڭ (ت م د اقپاراتتىق كەڭەسى) XXXIV وتىرىسى ءوتتى.
قاتىسۋشىلار زاماناۋي مەديا تەحنولوگيالارىن، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانۋ، سونداي-اق تاراتىلاتىن اقپاراتتىڭ سەنىمدىلىگىن جانە ب ا ق جۇمىسىندا كاسىبي جانە ەتيكالىق ستاندارتتاردى ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
وتىرىستا ءسوز سويلەگەن پ ت ر ك باسقارۋشى ديرەكتورى روبەرت مۋراديان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاعانىن اتاپ ءوتتى. قۇرامىنا تەلەارنالار، اقپارات اگەنتتىگى مەن راديو، TRKLAB ديدجيتال زەرتحاناسى جانە دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى كىرەتىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى كونتەنت وندىرىسىنە ج ي قۇرالدارىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ كەلەدى.
ر. مۋرادياننىڭ حابارلاۋىنشا، 2025-جىلى Jibek Joly ارناسىنىڭ ەفيرىنە سيفرلىق ساۋاتتىلىق بويىنشا ونلاين ساباقتار تەلەجوباسى شىقتى. بۇل جوبانىڭ بارلىق 100 شىعارىلىمى تەك نەيروجەلىلەر مەن گەنەراتيۆتى بەينە بازاسىندا جاسالعان. ج ي كونتەنت بەينەسىن دە، دۋبلياجىن دا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە قامتاماسىز ەتتى.
بيىل Jibek Joly تاعى ءبىر الەۋمەتتىك ماڭىزدى جوبانى جۇزەگە اسىردى. رەسەيدىڭ تانىمال «فيكسيكي» انيماتسيالىق مۋلتسەريالى العاش رەت ج ي جاساعان سۋردواۋدارمامەن تولىق قامتاماسىز ەتىلدى. تاعى ەكى جوبا بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، ولاردىڭ اۋديو جانە بەينەقتارىن تولىعىمەن نەيروجەلىلەر قامتاماسىز ەتەدى. نەيروجەلىلەر سونىمەن قاتار دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى مەن TRKLAB ديدجيتال زەرتحاناسى جاساعان مۇراعات كونتەنتىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسىپ جاتىر.
ر. مۋراديان سونىمەن قاتار «فاكتىلەردى تۇپكىلىكتى تەكسەرۋ، ماتەريالداردى رەداكسيالىق باعالاۋ، جۋرناليستىك ستاندارتتاردى ساقتاۋ جانە جاريالاۋ جاۋاپكەرشىلىگى ءارقاشان حالىقتىڭ موينىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار سيفرلىق ترانسفورماتسيا، ج ي الگوريتمدەرىن پايدالانۋ جانە ت م د ەلدەرى مەديا كەڭىستىگىندە جالعان اقپاراتتىڭ تارالۋىنا قارسى تۇرۋ سالاسىندا پراكتيكالىق تاجىريبە الماسۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
تالقىلاۋ قورىتىندىلارى بويىنشا دوستاستىق ەلدەرىنىڭ مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىكتەرى مەن مەديا قۇرىلىمدارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جانە كاسىبي بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە قىزىعۋشىلىق راستالدى.
پ ح ە ف-2026 اياسىندا وتكىزىلىپ وتىرعان ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر اقپارات اگەنتتىكتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ (ت م د اقپاراتتىق كەڭەسى) XXXIV وتىرىسىنىڭ جۇمىسىنا ازەربايجان، بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان ب ا ق وكىلدەرى قاتىستى.