پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى قالاي قۇرىلدى - ارداگەر ەستەلىگى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا قازاقستاندىق تەلەجۋرناليستيكانىڭ ارداگەرى كەڭەسباي ابەنوۆ ت ر ك- نىڭ تەحنيكالىق نەگىزى قالاي قۇرىلعانىن اڭگىمەلەپ بەردى.
جاڭا ءداۋىردىڭ العاشقى كادرلارى
تەلەۆيزيا سالاسىندا، اسىرەسە قازاقستاندىق تەلەارناداعى تەحنيكالىق جاڭعىرۋدىڭ باستاۋىندا تۇرعان ماماندار اراسىندا كەڭەسباي ابەنوۆتىڭ ەسىمى جاقسى تانىس. ول 1970-جىلداردىڭ باسىنان بەرى جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ىسىمەن اينالىسىپ، ۇلتتىق تەلەحابار تاراتۋدى اق-قارا فورماتتان ءتۇرلى ءتۇستى جۇيەگە كوشىرۋگە جاۋاپتى بولدى. سونىمەن بىرگە، وڭىرلىك تەلەستۋديالاردى قۇرۋ جۇمىستارىنا بەلسەنە قاتىسىپ، ەلدەگى تەلەۆيزيالىق قامتۋ اياسىن كەڭەيتۋگە ۇلەس قوستى. سونىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاننىڭ سەگىز وبلىسىندا جاڭا تەلەارنالار اشىلىپ، ءبىرتۇتاس اقپاراتتىق كەڭىستىكتىڭ قالىپتاسۋىنا ماڭىزدى سەرپىن بەردى.
كەڭەسباي ابەنوۆتىڭ كاسىبي تاجىريبەسى مەن تاباندىلىعىنىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق تەليەۆيزيا حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي دامۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى، ال تەلەجۇيە ينجەنەرى ماماندىعىنىڭ بەدەلى ارتا ءتۇستى. كەيىپكەردىڭ بۇل باعىتتاعى ىرگەلى ەڭبەگى كەيىنگى اۋقىمدى جوبالاردىڭ نەگىزىن قالاپ، سونىڭ ىشىندە پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىن قۇرۋ ىسىندە دە بىلىمى مەن ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتى شەشۋشى ءرول اتقاردى.
سول جىلداردى ەسكە العان كەڭەسباي ابەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، باستاپقىدا نەگىزگى مىندەت - پرەزيدەنت قىزمەتى تۋرالى اۋديوۆيزۋالدى ماتەريالدار ازىرلەپ، ولاردى باسقا ارنالارعا تاراتۋ بولعان. الايدا ۋاقىت وتە كەلە تەلەراديوكەشەن ەل ومىرىندەگى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردى تاسپالايتىن رەسمي جىلناماعا اينالدى.
الماتىدان استاناعا كوشۋ قارساڭىندا پرەزيدەنتتىڭ جەكە تەلەۆيزيالىق جۇيەسىن قۇرۋ يدەياسى كوتەرىلدى. بۇل جاۋاپتى ءىس تەلەۆيزيانى تەحنيكالىق قامتۋ سالاسىندا مول تاجىريبەسى بار، ءارى سول كەزەڭ ءۇشىن سيرەك سانالاتىن تەلەۆيزيا يندۋسترياسىن تەرەڭ تۇسىنەتىن مامان كەڭەسباي ابەنوۆكە سەنىپ تاپسىرىلدى. ول سالانىڭ ارتىقشىلىقتارىن دا، ونىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن ءالسىز تۇستارىن دا جاقسى ءبىلدى.
تەحنيكالىق جابدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ مەن حابار تاراتۋ ءىسىن ۇيىمداستىرۋدا ونداعان جىل بويى جيناقتالعان وسى تاجىريبە كەيىن شەشۋشى ماڭىزعا يە بولدى. كەڭەسباي ابەنوۆتىڭ كاسىبي كورەگەندىگى مەن جۇيەلى كوزقاراسىنىڭ ارقاسىندا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ بەرىك ىرگەتاسى قالاندى. تەحنيكالىق بازانى جاساقتاۋدان باستاپ بىلىكتى كادرلار ۇجىمىن قۇرۋعا دەيىنگى ماڭىزدى جۇمىستاردىڭ جۇزەگە اسۋىندا ونىڭ ەڭبەگى زور بولدى.
«بارىس» لوگوتيپىمەن
جوبا اۋەل باستان-اق حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي قۇرىلىپ، باستى نازار ۇتقىرلىق پەن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە اۋدارىلدى.
- ءبىز Sony كومپانياسىمەن تىكەلەي بايلانىسىپ، تەحنيكالىق جابدىقتاردى ءوز تالاپتارىمىزعا ساي ارنايى تاپسىرىسپەن الدىردىق. ەكى اۆتوكولىكتەن تۇراتىن جىلجىمالى تەليەۆيزيالىق ستانتسيا جاسادىق: ونىڭ بىرىندە كامەرالار مەن رەجيسسەرلىك باسقارۋ ءپۋلتى ورنالاسسا، ەكىنشىسىنە - گەنەراتور مەن سپۋتنيكتىك انتەننا ورناتىلدى. وسىلايشا قازاقستاننىڭ كەڭ دالاسىندا، كەز كەلگەن جەردەن ينتەرنەت پەن ەلەكتر قۋاتىن ىزدەمەي-اق تىكەلەي ەفيرگە شىعاتىن مۇمكىندىگىمىز بولدى، - دەپ ەسكە الادى كەڭەسباي ابەنوۆ.
تەحنيكانىڭ سىرتقى كەلبەتىنە دە ايرىقشا ءمان بەرىلدى. ۇلتتىق سيمۆوليكا پايدالانىلىپ، باستى ءتۇسى مەملەكەتتىك تۋىمىزدىڭ رەڭكىنە ءدال سايكەستەندىرىلگەن. جابدىقتاردىڭ بەتىندە ۇلتتىق نىشانعا اينالعان «بارىس» ەمبلەماسى بەينەلەندى.
وسى ارالىقتا شەكتەۋلى رەسۋرستارعا قاراماستان، تەلەراديوكەشەننىڭ قۇرىلىمى جاساقتالىپ، كاسىبي كوماندا قالىپتاستىرۋ جۇمىسى قاتار جۇرگىزىلدى.
- قازاقستاندا العاش رەت پرەزيدەنتتىڭ جەكە تەلەراديوكەشەنى قۇرىلدى. ءتىپتى ماسكەۋدەن كەلگەن ماماندار مۇنداي جۇيەنىڭ سول كەزدە تەك امەريكادا عانا بار ەكەنىن ايتاتىن. ال 1995-1996-جىلدارعا قاراي مۇراعاتتا بەس مىڭعا جۋىق بەينەجازبا جيناقتالدى. بۇل تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ قالىپتاسۋ تاريحىن تاسپاعا تۇسىرگەن تۇتاس ءبىر شەجىرە ەدى، - دەيدى سۇحبات كەيىپكەرى.
ماماندار - ەفيردىڭ جۇرەگى
جاڭا تەحنيكانى ەركىن مەڭگەرىپ، ونىمەن جۇمىس ىستەي الاتىن ماماندار دايارلاۋ دا باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى بولدى. وسى ماقساتتا بىلىكتى ينجەنەرلەر مەن وپەراتورلاردان قۇرالعان مىقتى كوماندا جاساقتالىپ، وقىتۋ جۇمىستارىنا شەتەلدىك ماماندار تارتىلدى. ارادا تىلدىك كەدەرگىلەر بولعانىمەن، كاسىبي ورتادا ولاردى تەحنيكا ءتىلى تابىستىرعان.
- الماتىداعى پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسىندا تولىققاندى تەلەۆيزيالىق جۇيە ورناتىلدى. ول كەز كەلگەن ۋاقىتتا تەلەارنا ەفيرىنە قوسىلۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن. بۇل شەشىم ەلدىڭ تۇراقتى اقپاراتتىق ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولدى. ءاربىر ءسوز بەن ماڭىزدى وقيعا تاسپاعا ءتۇسىرىلىپ، جۇيەلى تۇردە مۇراعاتتالىپ وتىردى. سونىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ساياسي ءومىرىنىڭ بىرەگەي ارحيۆى قالىپتاستى، - دەيدى كەڭەسباي ابەنوۆ.
ەل استاناسى سارىارقا توسىنە كوشىرىلگەندە تەلەراديوكەشەن ۇجىمى استاناعا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قونىس اۋداردى. وسىلايشا ولار ەلدىڭ جاڭا ساياسي ءارى مادەني ورتالىعىندا ءوز جۇمىسىن جالعاستىردى.
ەلوردامەن بىرگە تەلەراديوكەشەن دە تاۋەلسىز قازاقستان دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى. تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەر كەڭەيىپ، كادرلىق الەۋەت نىعايدى. ال ۇيىمنىڭ ءوزى مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى اقپاراتتىق الاڭعا اينالدى.
- ۇجىمعا جاڭا ەلوردادان بىردەن باسپانا بەرىلدى. بۇل مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلگەن ەرەكشە قامقورلىق پەن قولداۋدىڭ ايقىن بەلگىسى ەدى. سونىڭ ارقاسىندا قىزمەتكەرلەر ماڭىزدى مىندەتتەردى الاڭسىز اتقارۋعا مۇمكىندىك الدى، - دەپ ەسكە الادى كەڭەسباي ابەنوۆ.
ال اتقارىلار شارۋا دا، مىندەتتەر دە از بولعان جوق. 2004-جىلى تەلەراديوكەشەن اقوردا رەزيدەنتسياسىندا زاماناۋي تەحنيكالىق جابدىققا يە بولدى. بۇل كەزەڭ ۇيىم تاريحىنداعى ايرىقشا بەتبۇرىس بولدى: جاڭا مۇمكىندىك حابار تاراتۋ ساپاسىن ەداۋىر ارتتىرىپ، جازبالاردى الەمدىك دەڭگەيدەگى تالاپتارعا ساي تۇسىرۋگە جول اشتى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتىڭ ۇندەۋلەرى مەن رەسمي ءىس-شارالارىن جۇيەلى تۇردە تىركەپ، مۇراعاتتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. وسىلايشا ەلدىڭ ساياسي تاريحىن ايعاقتايتىن قۇندى بەينەقور قالىپتاستىرۋ ءىسى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى.
ال 2022-جىلى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى ۇلكەن جاڭعىرتۋدان ءوتتى جانە جانە تەلەديدار، راديو، ينتەرنەت سياقتى بارلىق پلاتفورمادا تولىققاندى حابار تاراتاتىن تولىققاندى مەداحولدينگكە اينالدى. بۇگىندە تەلەراديوكەشەن قۇرامىنا: Jibek Joly رەسپۋبليكالىق تەلەارناسى مەن راديوسى، Silk Way، ،Silk Way Cinema، ،Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى كينو ورتالىعى كىرەدى.
- تەلەراديوكەشەن مەن ءۇشىن ومىرىمدەگى ەڭ اۋقىمدى ءارى ەڭ ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى. ارينە، ءار زاماننىڭ ءوز سۇرانىستارى، ءوز تالابى بار. تەلەارنانىڭ كۇشى تەحنيكادا عانا ەمەس، كاسىبي كادردا. ءار ادام ءوز جۇمىسىن جەتىك ءبىلۋى كەرەك. سوندا عانا ۇلكەن جۇيە دۇرىس جۇمىس ىستەيدى. وسىنداي قاعيدانىڭ ارقاسىندا ءبىز تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى قادامدارىنان بۇگىنگە دەيىنگى جولدى ەڭسەرىپ، جيناعان تاجىريبەمىزدى ساقتاپ قانا قويماي، ونى ەسەلەي تۇستىك، - دەدى كەڭەسباي ابەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، وسىدان وتىز جىل بۇرىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قۇرىلدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ترك مەدياقۇرال دەڭگەيىندە قالىپ قويماي، تاۋەلسىز ەلدىڭ اقپاراتتىق كەڭىستىگىندە ەلەۋلى ورىن الدى.