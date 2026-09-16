پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن اعىلشىن تىلىندەگى ەڭ كونە The Korea Times باسىلىمى مەدياسەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ۋاعدالاستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا بۇگىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن اعىلشىن تىلىندەگى ەڭ كونە The Korea Times باسىلىمى اراسىندا مەموراندۋمعا قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
اقپاراتتىق جانە تالدامالىق ماتەريالدارمەن تۇراقتى تۇردە الماسۋ، كونتەنتتى ءوزارا ىلگەرىلەتۋ، سونداي-اق بىرلەسكەن مەدياجوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارى بولادى.
مەموراندۋم The Korea Times اۋديتورياسىنا قازاقستان تۋرالى اقپاراتتى تىكەلەي دەرەككوزدەن الۋعا مۇمكىندىك بەرسە، ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ كورەرمەندەرى مەن وقىرماندارى وڭتۇستىك كورەيادا مەن ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرىندەگى وقيعالار تۋرالى ەكسكليۋزيۆتى تالدامالىق ماتەريالدارعا قول جەتكىزە الادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى وكىلدەرى ترك ءۇشىن بەدەلدى شەتەلدىك مەديامەن تۇراقتى ءارى ورنىقتى سەرىكتەستىك بايلانىستارىن ورناتۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن The Korea Times اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تاجىريبە الماسۋعا، وزەكتى مەدياجوبالاردى ازىرلەۋگە جانە ەكى حالىقتىڭ ءبىر-ءبىرى تۋرالى تەرەڭ تۇسىنىك قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءتيىمدى الاڭعا اينالادى.
The Korea Times پرەزيدەنتى و ەن چجيننىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ۋاعدالاستىق قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىن پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى نەگىزى بولماق.
- قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى ەكونوميكادان باستاپ مادەني-گۋمانيتارلىق الماسۋلارعا دەيىنگى ءتۇرلى باعىتتاردا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك قالىپتاستىرىپ كەلەدى. ال بۇگىندە قازاقستان-كورەيا بايلانىستارىن، سونىڭ ىشىندە مەديا سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋ ءۇشىن جاڭا پەرسپەكتيۆالار مەن ۇلكەن مۇمكىندىكتەر اشىلىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى و ەن چجين.
مەموراندۋمعا قول قويۋ پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى قىزمەتىنىڭ حالىقارالىق باعىتىن دامىتۋ جولىنداعى كەزەكتى قادامعا اينالدى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ حالىقارالىق سەرىكتەستىك جەلىسىنە الەمنىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنەن شامامەن 70 شەتەلدىك مەديا قۇرىلىم كىرەدى. ولاردىڭ قاتارىندا CMG، ت ا س س، Al Jazeera ،Yonhap ،Kyodo ،Jiji Press ،Agenzia Nova، Anadolu Agency ،ANi، Associated Press of Pakistan، بريكس ت ۆ جانە باسقا دا ب ا ق- تار بار.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - بارلىق مەدياجۇيەلەردە مەدياكونتەنت ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ تولىق سيكلىن قامتيتىن قازاقستانداعى ەڭ ءىرى تىك ينتەگراتسيالانعان مەدياكومپانيا. كومپانيا قۇرامىنا Jibek Joly تەلەارناسى مەن Jibek Joly راديوسى، Silk Way ،Silk Way Cinema ،Silk Way Prime حالىقارالىق ارنالارى، Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، دەرەكتى كينو ورتالىعى جانە TRKLAB سيفرلىق بولىمشەسى كىرەدى.
The Korea Times باسىلىمى - 1950-جىلى نەگىزى قالانعان جانە ءىرى ۇلتتىق HankookIlbo مەديا توبىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن كورەياداعى اعىلشىن تىلىندەگى ەڭ كونە ءارى ىقپالدى كۇندەلىكتى باسىلىمداردىڭ ءبىرى. باسىلىم ەلدىڭ سىرتقى الەممەن بايلانىسىن قامتاماسىز ەتەتىن نەگىزگى اعىلشىن ءتىلدى اقپاراتتىق كوپىر رەتىندە ساياسات، ەكونوميكا، بيزنەس، حالىقارالىق قاتىناستار جانە مادەنيەت تاقىرىپتارىن تەرەڭىنەن قامتۋعا ماماندانعان.
بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ Aju News Corporation ءىرى مۋلتيمەديالىق جانە باسپا كومپانياسى ىنتىماقتاستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.