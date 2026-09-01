پرەزيدەنت تاپسىرماسى: جاس عالىمدار باسپانالى بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءبىلىم كۇنىنە وراي ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ م. ا. ساياسات نۇربەك مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بەس جاس عالىمعا پاتەر سەرتيفيكاتتارىن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان شارا پرەزيدەنتتىڭ 2024-جىلعى 31-مامىردا عىلىم ورداسىندا جاس عالىمدارمەن كەزدەسۋىندە بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلدى.
ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - جاس عالىمداردى الەۋمەتتىك قولداۋ، ولاردىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسىن ارتتىرۋ جانە عىلىم سالاسىنا جاس كادرلاردى تارتۋعا جاعداي جاساۋ. وسى ماقساتتا كوميسسيا استانا جانە الماتى قالالارىنداعى عىلىمي ۇيىمدار مەن جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ەڭبەك ەتەتىن جاس عالىمدار اراسىنان باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋگە ۇمىتكەرلەردىڭ كەزەكتى ءتىزىمىن ايقىندادى.
- بۇگىنگى ايتۋلى كۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بەس جاس عالىمعا پاتەر سەرتيفيكاتتارىن سالتاناتتى تۇردە تابىستاپ وتىرمىز. بۇل - مەملەكەت تاراپىنان عىلىم سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن جاس زەرتتەۋشىلەرگە كورسەتىلىپ وتىرعان ناقتى قولداۋدىڭ ماڭىزدى ءبىر كورىنىسى. سىزدەر بۇگىن تۇرعىن ۇيگە وتەۋسىز نەگىزدە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن پاتەر سەرتيفيكاتتارىنىڭ يەگەرى اتانىپ وتىرسىزدار. وسى قۋانىشتى ءسات بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن! پرەزيدەنت جاس عالىمداردى قولداۋعا، ولاردىڭ عىلىمي الەۋەتىن دامىتۋعا جانە الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ كەلەدى. وسى باعىتتا وتەۋسىز نەگىزدە بەرىلەتىن پاتەر سەرتيفيكاتتارىمەن قاتار «وتباسى بانكى» ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىن جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارى دا جاس زەرتتەۋشىلەردىڭ باسپانالى بولۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي شارالار جاس عالىمدارعا الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتىپ قانا قويماي، عىلىمي ىزدەنىستەرىنە الاڭسىز كوڭىل ءبولىپ، ەلىمىزدىڭ عىلىمى مەن تەحنولوگياسىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋىنا جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان»، - دەدى س. نۇربەك.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت اگرارلىق سالا عالىمدارىن ماراپاتتاپ، باسپانا كىلتىن تابىستاعان بولاتىن.