ەردوعان سىيعا تارتقان كىتاپتىڭ يدەيا اۆتورى قازاقستاندا ماراپاتقا يە بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا سىيعا تارتىلعان «تاۋەلسىزدىكتىڭ 35 جىلدىعى. تۇركيا-قازاقستان قاتىناستارى» اتتى كىتاپتى قۇراستىرعان ءارى يدەيا اۆتورى تۇركيانىڭ ادىلەتتىلىك جانە دامۋ پارتياسى (AK Parti) ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - تۇركى مەملەكەتتەرىمەن بايلانىس باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى كۇرشاد زورلۋ Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ەسكە سالايىق، اتالعان كىتاپتى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان 14-15-مامىر ارالىعىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا العاشقى بولىپ ق ر مەملەكەت باسشىسى ق. توقايەۆقا تابىستاعان بولاتىن . 10 اكادەميك پەن اۆتوردىڭ عىلىمي-تالدامالىق ماتەريالدارى توپتاستىرىلعان جانە قازاق، تۇرىك تىلدەرىندە جارىق كورگەن جيناق-كىتاپ قازىر سيفرلىق پلاتفورمالاردا قولجەتىمدى.
ايتا كەتەيىك، كىتاپتىڭ العى ءسوزىن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان ءوزى جازدى.
ر. ەردوعان كىرىسپە سوزدە بىلاي دەپ اتاپ وتەدى: «تۇركيا مەن قازاقستان اراسىنداعى قاتىناستار الداعى كەزەڭدە ودان ءارى نىعايىپ، تەرەڭدەي تۇسەتىنىنە سەنىمىمىز مول. وسىنداي ەڭبەكتەر ءوزارا تۇسىنىستىكتى كۇشەيتىپ، ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتىپ، ورتاق تاريح پەن بولاشاققا دەگەن كوزقاراستى نىعايتاتىن ماڭىزدى مىندەت اتقاراتىنى ءسوزسىز. ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستار تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىنداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق تەتىكتەرى ارقىلى ەكىجاقتى ولشەمنەن اسىپ ءتۇستى. قادىرلى باۋىرىم قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاراساتتى ءارى كورەگەن كوشباسشىلىعىنىڭ ارقاسىندا بۇل قاتىناستار ءوزارا كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ناتيجەسىندە جاڭا سەرپىنگە يە بولدى».
بۇگىن اقوردادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ك. زورلۋدى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» مەدالىمەن ماراپاتتادى.
تۇركيانىڭ ادىلەتتىلىك جانە دامۋ پارتياسى (AK Parti) ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى: «اسا قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، وسى ماڭىزدى كۇندە مۇنداي جوعارى ماراپاتقا مەنى لايىق كورگەنىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىن. سونىمەن قاتار، پرەزيدەنتىمىز ر. ەردوعاننىڭ ىستىق سالەمىن جەتكىزگىم كەلەدى. وتكەن اپتا پرەزيدەنتىمىزدىڭ قازاقستانعا جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارى ءوتتى. بۇل ساپاردا «قوجا احمەت ياساۋي» اتىنداعى وردەندى دۇنيەجۇزىندە تۇڭعىش بولىپ ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ باسشىسىنا تابىستادىڭىز. بۇل ءۇشىن سىزگە ۇلكەن العىس بىلدىرەمىز. قازاقستان مەن تۇركيانىڭ باۋىرلاستىعى نىعايا بەرسىن. قازاقستان ەلى جاساي بەرسىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقشا سويلەگەن سوزىندە.