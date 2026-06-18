پرەزيدەنت ت م ۇ ەلدەرىنىڭ جوعارعى سوت ءتوراعالارىنا قازاقستانداعى رەفورمالاردى تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوت توراعالارىمەن كەزدەستى توقايەۆ باۋىرلاس ەلدەردىڭ وكىلدەرىنە سوڭعى جىلدارى مەملەكەتىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار جونىندە مالىمەت بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كوپ ۇزاماي، ياعني، ءبىرىنشى شىلدە كۇنى قازاقستاننىڭ جاڭا اتا زاڭى كۇشىنە ەنەدى. كونستيتۋتسيا - مەملەكەتتىگىمىزدىڭ مىزعىماس تىرەگى. باس قۇجاتقا سايكەس ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگىن، تاۋەلسىزدىگىن جانە جەرىمىزدىڭ تۇتاستىعىن قورعاۋ نەگىزگى كونستيتۋتسيالىق مىندەت سانالادى. ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋ، زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ءاردايىم بەيبىتشىلىككە ۇمتىلىپ، بارلىق ەلمەن دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتۋ مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس قاعيداتى رەتىندە ايقىندالدى. جاڭا سيپاتقا يە بولعان كونستيتۋتسيادا ادام كاپيتالىن، ءبىلىم مەن عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋ ەلىمىزدىڭ ستراتەگيالىق باعىتى دەپ تانىلدى. اتا زاڭىمىزدا العاش رەت ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن، سونىڭ ىشىندە سيفرلىق كەڭىستىكتەگى جەكە مالىمەتتەرىن قورعاۋ تۋرالى نورما كورىنىس تاپتى. بۇعان قوسا ادۆوكاتۋرا تۋرالى ارنايى باپ قوسىلدى. كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا جاقىندا بەس كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويىلدى. بۇعان قوسا، 70 تەن استام كودەكس پەن زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. تامىز ايىندا ەلىمىزدە قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى. قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرامى جاساقتالادى. جالپى، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى تولىق جاڭعىرتىلادى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى سوت جانە قۇقىق قورعاۋ سالاسىن رەفورمالاۋ بويىنشا اتقارىلعان اۋقىمدى جۇمىسقا توقتالدى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوت توراعالارىمەن كەزدەسكەنى تۋرالى جازدىق.