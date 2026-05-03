پرەزيدەنت سىيعا تارتىلعان تۇلپارلاردى ارنايى بارىپ كوردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مامىر مەرەكەسىندە ءار جىلدارى سىيعا تارتىلعان تۇلپارلاردىڭ كۇتىمىن كورىپ قايتۋ ءۇشىن پرەزيدەنت ءىس باسقارماسىنىڭ اتقوراسىنا ارنايى باردى. بۇل تۋرالى بورت 1№ حابارلادى.
پرەزيدەنت ءبىر جىل بۇرىن اقالتەكە تۇقىمىنان تۋعان قىلاڭ بوز تايدى اقجان دەپ اتاعان ەدى. شوقتىعى بيىك، قاز مويىن، قامىس قۇلاق، دەنەسى سىلىڭعىر، كوزى تاۋ سۋىنداي تۇپ-تۇنىق، ءجۇرىسى پاڭ، وتە ەستى جانۋار ەكەنى بۇكىل بولمىس-بىتىمىنەن بايقالىپ تۇرادى.
اقالتەكە تۇقىمىنا جاتاتىن ارعىماقتاردىڭ قاتارىنا بىرنەشە اي بۇرىن قۇلا تۇستەس قۇلىن دا قوسىلدى. مەملەكەت باسشىسى وعان اقنيەت دەپ ات قويدى. اتتىڭ سىنىن جاقسى بىلەتىن ماماندار كەلەشەكتە حالىقارالىق جارىستاردا توپ جاراتىن تۇلپار بولادى دەپ باعالاپ وتىر.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ءىس باسقارماسىنىڭ اتقوراسىندا جاقىندا قاتار ەلىنەن سىيعا كەلگەن ارابى ارعىماقتار دا بار.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اراسىندا وسىندا كەلىپ، جىلقىلارعا ءوز قولىمەن جەم بەرىپ تۇرادى.
ايتا كەتەلىك حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تاماش ياككەل اقوردا اۋلاسىندا ورناتىلعان تازى ءمۇسىنىن كورىپ، تاڭدانىسىنجاسىرماعان ەدى.