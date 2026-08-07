پرەزيدەنت سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ 90 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قادىرلى قاۋىم!
سىزدەردى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
وسى ۋاقىت ىشىندە قىزىلجار ءوڭىرى دامۋدىڭ داڭعىل جولىنان ءوتىپ، شەجىرەلى ولكەگە اينالدى.
قازىرگى تاڭدا سولتۇستىك قازاقستان ەلىمىزدىڭ استىقتى ايماعىنىڭ ءبىرى سانالادى. ديحاندارىمىز ەگىنشىلىك كاسىپتىڭ قىر-سىرىن مەڭگەرىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ ءجۇر.
ايماقتا اۋىل شارۋاشىلىعىمەن قاتار وڭدەۋ ونەركاسىبى، ماشينا جاساۋ سالالارى قارقىندى دامىپ كەلەدى. ينۆەستيتسيالىق جوبالار قولعا الىنىپ، ءوندىرىس ورىندارى ىسكە قوسىلدى. مۇنىڭ ءبارى حالىقتىڭ تۇرمىسىن جاقسارتىپ، ءوڭىردىڭ ودان ءارى وركەندەۋىنە ىقپال ەتەتىنى انىق.
بۇل وڭىردە كۇردەلى كەزەڭدە ەل بىرلىگىن ساقتاپ، دانالىق پەن كورەگەندىك سيمۆولىنا اينالعان ايگىلى ابىلاي حاننىڭ ءىزى قالعان. سولتۇستىك قازاقستاننان حالقىمىزعا، سونداي-اق بۇكىل الەمگە تانىمال مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، مادەنيەت پەن ادەبيەت سالاسىنىڭ اسا كورنەكتى وكىلدەرى، ەڭبەك ارداگەرلەرى، كوپتەگەن قۇرمەتتى تۇلعالار، ايگىلى سپورتشىلار مەن قۇقىق قورعاۋ سالاسىنىڭ بىلىكتى ماماندارى شىقتى.
ءبىز ءبىرتۇتاس ءارى جاسامپاز ەل رەتىندە اۋقىمدى وزگەرىستەردى تابىستى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. تاياۋدا عانا ۇلت دامۋىنىڭ تەمىرقازىعى سانالاتىن جاڭا كونستيتۋتسيامىز زاڭدى كۇشىنە ەندى. باس قۇجاتتا حالقىمىزدىڭ سان عاسىرلىق ارمان-مۇراتى مەن كەلەشەككە باعدار بولاتىن مىزعىماس قۇندىلىقتارى ناقتى كورىنىس تاپتى.
اتا زاڭدى قابىلداۋعا ايماق جۇرتشىلىعى دا بەلسەنە قاتىسىپ، اۋىزبىرشىلىك پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. وبلىستا ءتۇرلى ەتنوس وكىلدەرى ءوزارا قۇرمەت پەن دوستىق ءداستۇرىن ساقتاپ، تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. بەرەكەلى ءوڭىر بارلىق جەتىستىككە ازاماتتاردىڭ جاسامپازدىق قۋاتىنىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىپ كەلەدى. سىزدەر الداعى ۋاقىتتا دا ەل يگىلىگىن ەسەلەۋگە اتسالىسا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن.
بارشاڭىزعا اماندىق، تولاعاي تابىس تىلەيمىن!
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ءوسىپ-وركەندەي بەرسىن!