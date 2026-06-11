پرەزيدەنت سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك زاڭناماعا قاتىستى بىرنەشە زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەستەندىرۋ جانە قۇقىقتىق جۇيەنى جەتىلدىرۋ اياسىندا ەكى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءبىرىنشىسى - قىلمىستىق، قىلمىستىق-پروتسەستىك، قىلمىستىق-اتقارۋ جانە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق كودەكستەرىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى قاراستىراتىن زاڭ، ەكىنشىسى - سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ ماسەلەلەرىن جەتىلدىرۋدى ماقسات تۇتقان زاڭ. ەكى قۇجات تا ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن زاماناۋي تالاپتارعا سايكەس كەلتىرۋگە باعىتتالعان.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ولاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس كەلتىرۋ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ تۋرالى زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ال قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭعا قاتىستى:
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق، قىلمىستىق-پروتسەستىك، قىلمىستىق-اتقارۋ كودەكستەرىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە ولاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس كەلتىرۋ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ جانە پروكۋراتۋرا تۋرالى زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى،-دەپ حابارلادى اقوردادان.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.