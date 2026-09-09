پرەزيدەنت «سامۇرىق-قازىنانىڭ» 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان 21 تريلليون تەڭگەلىك جوسپارىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ قىزمەتى، نەگىزگى وندىرىستىك جانە قارجىلىق كورسەتكىشتەردىڭ ورىندالۋى جانە ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
نۇرلان جاقىپوۆتىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى قور 3,2 تريلليون تەڭگەنىڭ ينۆەستيتسيالىق جوبالارىن تۇيىندەۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىڭ ىشىندە مويىنتى - قىزىلجار، داربازا - ماقتاارال تەمىرجول جەلىلەرىن سالۋ، التىنكول - جەتىگەن، بەينەۋ - ماڭعىستاۋ تەمىرجول ۋچاسكەلەرىن جاڭعىرتۋ، قاشاعان كەن ورنىنداعى گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى، الماتى ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن جاڭعىرتۋ، تۇركىستان وبلىسىندا بۋ-گاز قوندىرعىسىن جانە گيبريدتى ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بار. سونىمەن قاتار استاناداعى دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى مەن كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانىنا تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن توسەۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن.
پرەزيدەنتكە قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. اتالعان باعىتتا 2027-2029-جىلدارى ەنەرگەتيكا، مۇناي-گاز سەكتورى، كولىك جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىم سالالارى بويىنشا 21 تريلليون تەڭگەگە 38 جوبانى ىسكە اسىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
بۇدان بولەك، نۇرلان جاقىپوۆ قوردىڭ الەۋمەتتىك جوبالارىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندادى. مەديتسينالىق جانە الەۋمەتتىك نىساندار سالۋعا باسىمدىق بەرىلىپ، مۇگەدەكتىگى بار بالالارعا ارنالعان 55 ورتالىق جانە 46 ينكليۋزيا كابينەتى اشىلعان، سپورتتىق جانە ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا نازار اۋدارىلىپ وتىر.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ قور جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا قاتىستى ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆانى قابىلداعان بولاتىن.