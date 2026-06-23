پرەزيدەنت ەۋروپالىق وداق كوشباسشىلارىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق وداق كوشباسشىلارىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن «ەۋروپا» عيماراتىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن باردى.
رەسمي ساپارى بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەرمەن كەزدەسىپ، ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلاپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسى بەلگيانى قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق وداقتاعى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتىڭ قارقىنى بۇدان دا زور الەۋەتكە يە. بەلگيا قازاقستان ەكونوميكاسىنا قارجى قۇيعان 10 جەتەكشى ينۆەستوردىڭ قاتارىنا كىرەدى. سوڭعى 20 جىلدا اتالعان ەلدەن كەلگەن تىكەلەي ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 15 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ءوزارا ساۋدا اينالىمى دا تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ونىڭ كولەمى بىلتىر 580 ميلليون دوللاردان استى.