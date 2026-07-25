پرەزيدەنت رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ءوز ۇستانىمىن جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ءوز ۇستانىمىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
— وزىڭىزگە ءمالىم، مەن اۋەل باستان مۇنىڭ مەملەكەت ارالىق قاقتىعىس ەكەنىن ايتقانمىن. بۇل قانداي دا ءبىر ازاماتتىق سوعىس ەمەس. ءبىز ۋكراين حالقىنا، ونىڭ مادەنيەتى مەن تىلىنە ءاردايىم قۇرمەتپەن قارايمىز. اتالعان قاقتىعىستىڭ كوپشىلىك ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە ءبىز ءۇشىن تۇسىنىكسىز تۇستارى كوپ. بىلۋىمشە، ءسىز الياسكاداعى انكوريدجدە وتكەن كەزدەسۋدە ديپلوماتيالىق تۇرعىدان بارىنشا يكەمدىلىك تانىتتىڭىز. وسى ورايدا ءوز پىكىرىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. ويتكەنى ماعان دا وتىنىشتەر ايتىلادى. مەنىڭشە، قاقتىعىستى ۋاقىتشا توقتاتىپ، 2.0. ىستامبۇل فورمۋلاسىنا ورالعان دۇرىس. سەبەبى اتالعان كەلىسسوز بارىسىندا ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزىلگەن ەدى. سودان كەيىن الپاۋىت ەلدەردىڭ، سونىڭ ىشىندە رەسەيدىڭ كەپىلدىگى ارقىلى كوپتەن كۇتكەن بەيبىتشىلىككە قادام باسۋعا بولادى. قازاقستان - بۇل ماسەلەدە سىرت قالاتىن ەل ەمەس. الايدا قانشاما مارتە ۇسىنىستار مەن ۇندەۋلەر ايتىلعانىنا قاراماستان، مەن بۇل قاقتىعىستا اراعايىن بولۋدان ءۇزىلدى-كەسىلدى باس تارتامىن. ويتكەنى رەسەي - ۇلى ەل، ال ورىس حالقى - ۇلى حالىق. كۇن تارتىبىندەگى بارلىق ماسەلەنى دەلدالسىز-اق شەشە الادى. الايدا بۇگىن ءوز پىكىرىمدى ءبىلدىرۋدى ءجون كوردىم. سەبەبى ادامدار مەنىڭ ومبىعا جوسپارلى ساپارىمنان، سىزبەن كەزدەسۋىمنەن حاباردار. تىعىرىقتان قالاي شىعۋ كەرەك ەكەنىن ەشكىم بىلمەيدى. قوس تاراپتىڭ ءوز ۇستانىمى بار. ايتسە دە، وسى الاۋىزدىقتى ۋاقىتشا دوعارۋعا بولادى. بۇل - سىناقتان وتكەن حالىقارالىق تاجىريبە، امال. وكىنىشكە قاراي، ورىمدەي جاستار قۇربان بولىپ جاتىر. ولار - باۋىرلاس رەسەي مەن ۋكراينا حالىقتارىنىڭ كەلەشەگى. سوندىقتان مۇنىڭ ءبارىن توقتاتۋ كەرەك. ويتكەنى، مەنىڭ ويىمشا، قازىرگى بولىپ جاتقان جاعداي رەسەي جانە ۋكراينا مەملەكەتتەرىنىڭ دۇشپاندارىنا عانا ءتيىمدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ءسوزىن قورىتا كەلە، ەلىمىز رەسەيمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى دامىتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
- قازاقستاننىڭ رەسەيمەن قارىم-قاتىناسىنداعى ۇستانىمىنا كەلەر بولساق، ءبىز رەسەيدى ءاردايىم ۇلى مەملەكەت دەپ سانايمىز. بۇعان ەش كۇمانىڭىز بولماسىن. مەن بۇل تۋرالى بارلىق حالىقارالىق فورۋمداردا ايتىپ ءجۇرمىن. ءبىز قانشا قيىن بولسا دا، رەسەيمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى دامىتۋعا بەيىلمىز. بۇگىنگى فورۋم - سونىڭ ايعاعى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.