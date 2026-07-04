پرەزيدەنت ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ مەرەيتويلىق كەشىنە قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، كورنەكتى وپەرا ءانشىسى ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا ارنالعان «عاسىر داۋىسى» اتتى مەرەيتويلىق مۋزىكالىق كەش ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونسەرت قاتىسۋشىلارىنا قۇتتىقتاۋ جولدادى.
پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا وقىپ بەردى.
قۇتتىقتاۋدا ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ ۇلتتىق ونەردىڭ وركەندەۋىنە ولشەۋسىز ۇلەس قوسقان بىرەگەي دارىن يەسى ەكەنى اتاپ وتىلگەن. مەملەكەت باسشىسى ونىڭ قازاق جانە الەمدىك وپەرالاردىڭ تاڭداۋلى پارتيالارىن جوعارى شەبەرلىكپەن ورىنداپ، ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ ابىرويىن حالىقارالىق ساحنالاردا اسقاقتاتقانىن ايتتى.
«ايگىلى ونەر پەرزەنتى ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ 100 جىلدىعى يۋنەسكو كولەمىندە اتالىپ وتەتىن مەرەيتويلار تىزىمىنە ەنگىزىلدى.
ەرمەك بەكمۇحامەد ۇلى ءبىرتۋار ءانشى ءارى ۇلاعاتتى ۇستاز بولدى. ول قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىندا ۇزاق جىل قاجىرلى ەڭبەك ەتىپ، كوپتەگەن شاكىرت تاربيەلەدى. وسىلايشا، قايتالانباس قولتاڭباسى بار ءان مەكتەبىن قالىپتاستىردى.
دارا تۇلعانىڭ عاسىر تويى - ۇلتتىق مەرەي. ونىڭ ورەلى ونەرى، بەكزادا بولمىسى - وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلگى- ونەگە. سوندىقتان ەرمەك سەركەبايەۆتاي ۇلت پەرزەنتىنىڭ ەسىمىن ۇلىقتاۋ، ونىڭ مۇراسىن دارىپتەۋ بارشاعا ورتاق مىندەت ەكەنى انىق»، - دەلىنگەن پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋىندا.
مەرەيتويلىق كەشكە ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ وتباسى مۇشەلەرى قاتىسىپ، ساحنادا مۇرات سەركەبايەۆ، بايعالي سەركەبايەۆ جانە ءجاميلا سەركەبايەۆا ونەر كورسەتتى.
شىعارماشىل اۋلەتتىڭ وكىلى مۇرات سەركەبايەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ مادەنيەت سالاسىنا كورسەتىپ وتىرعان قولداۋىنا العىس ءبىلدىرىپ، كەشتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
ال مۋزىكانت ءارى پروديۋسەر بايعالي سەركەبايەۆ بۇل مەرەيتويلىق كەشتىڭ وتباسى ءۇشىن عانا ەمەس، اكەسىنىڭ شىعارماشىلىعىن قادىرلەيتىن بارشا ونەرسۇيەر قاۋىم ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولعانىن ايتتى.
كەش بارىسىندا ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ رەپەرتۋارىنداعى قازاق مۋزىكا ونەرىنىڭ التىن قورىنا ەنگەن شىعارمالارمەن قاتار، كوپشىلىككە تانىمال اندەردىڭ زاماناۋي وڭدەۋدەگى نۇسقالارى ورىندالدى.
ايتا كەتەيىك، 5 مىڭعا جۋىق وقۋشى احمەت جۇبانوۆتىڭ «ءبي» كۇيىن ورىندادى.