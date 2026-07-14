پرەزيدەنت فرانسيا حالقىن باستيليانى الۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى فرانسيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەممانيۋەل ماكروندى ۇلتتىق مەرەكە - باستيليانى الۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل اتاۋلى كۇن فرانسۋز حالقىنىڭ بىرلىگىن جانە ەركىندىك پەن تەڭدىك قاعيداتتارىنا بەيىل ەكەنىن ايشىقتايدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ فرانسيامەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىنا كوڭىلى تولاتىنىن جەتكىزىپ، قازاق-فرانسۋز بايلانىستارىنىڭ كەڭەيۋىنە ەممانيۋەل ماكرون ايرىقشا ۇلەس قوسقانىن ايتتى.
پرەزيدەنت فرانسيا كوشباسشىسىنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ەلدىڭ حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيمەن كەزدەسىپ، كوڭىل ايتتى.