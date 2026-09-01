پرەزيدەنت قىرعىزستان شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا تابىستى ءتوراعالىق ەتكەنىن ايرىقشا اتاپ ءوتتى
بىشكەك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قول جەتكەن جەتىستىكتەردى العا تارتىپ، «شاڭحاي وندىعىنا» كىرەتىن ەلدەردىڭ ءبارى ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە باستى باعىتتارعا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان قىرعىز اعايىندارىمىز بەن سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ۇيىم بىرلىگىن نىعايتۋ جانە ونىڭ سان قىرلى الەۋەتىن اشۋ جولىندا اتقارعان ءماندى دە مازمۇندى جۇمىسىن جوعارى باعالايدى. بۇگىنگى وتىرىستىڭ قورىتىندىسى ش ى ۇ-نىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ودان ءارى كوتەرىپ، قىزمەت تيىمدىلىگىنىڭ ارتۋىنا جانە جاھاننىڭ قۇبىلمالى جاعدايىندا ناقتى ستراتەگيالىق مۇددەلەردىڭ قالىپتاسۋىنا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدىمىن،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قول جەتكەن جەتىستىكتەردى العا تارتىپ، «شاڭحاي وندىعىنا» كىرەتىن ەلدەردىڭ ءبارى ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە باستى باعىتتارعا توقتالدى.
- قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ءوزارا سەنىم مەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ. ش ى ۇ قۇرامىندا ەۋرازيانىڭ ءىرى مەملەكەتتەرى بار. جاڭادان سۇلبالانىپ كەلە جاتقان الەمدىك ءتارتىپتىڭ تۇرپاتى قانداي بولماعى كوبىنە وسى ەلدەردىڭ ۇستانىمىنا بايلانىستى. بۇل رەتتە ۇيىمعا ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. ەۋرازيا قۇرلىعىنداعى ستراتەگيالىق تۇراقتىلىق جانە سەنىم شارالارى بويىنشا مينيسترلەر دەڭگەيىندەگى ش ى ۇ كونفەرەنتسياسىن وتكىزۋ قاجەت دەپ سانايمىز. اتالعان ءىس- شارانىڭ كۇن تارتىبىندە اسكەري تاۋەكەلدەردى ازايتۋ، قارۋلانۋ جارىسىن تەجەۋ جانە قاۋىپتى وقيعالاردىڭ الدىن الۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋعا بولادى. اسىرەسە، قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ سالدارى كوبىنە اسكەري ءىس-قيمىل ايماقتارىنان تىسقارى جەردى شارپىپ، حالىقارالىق نارىقتارعا، كوممەرتسيالىق كەمە قاتىناسىنا، ورنىقتى ەنەرگەتيكالىق جانە كولىك بايلانىستارىنا نۇقسان كەلتىرىپ جاتقانى الاڭداتادى. سونىمەن قاتار داعدارىستىڭ ترانسشەكارالىق سيپاتتا بەلەڭ الۋ قاۋپى كۇشەيىپ كەلەدى. بۇرىننان كەلە جاتقان سىن-قاتەرلەر دە وزەكتىلىگىن جويعان جوق.
«ءۇش زۇلىم كۇشپەن» - تەرروريزممەن، ەكسترەميزممەن جانە سەپاراتيزممەن كۇرەس ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ باسىم باعىتى بولىپ قالا بەرەدى. ولار ترانسۇلتتىق قىلمىسپەن، ەسىرتكى تاسىمالىمەن، زاڭسىز قارۋ اينالىمىمەن جانە كيبەرقاۋىپپەن استاسىپ جاتىر. قازاقستان سىن-قاتەرلەر مەن قاۋىپتەرگە قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى امبەباپ ورتالىقتىڭ، سونداي-اق ش ى ۇ ەسىرتكىگە قارسى ورتالىعىنىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرىن قولدايدى. بۇل قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتى مەملەكەتتەرىمىزدىڭ قۇزىرلى ورگاندارى اراسىنداعى ءىس-ارەكەتتى ۇيلەستىرۋدى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، وسى باعىتتاعى بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ناتيجەسىن جاقسارتاتىنىنا سەنىمدىمىن،- دەدى پرەزيدەنت.