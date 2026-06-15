پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعىن جەتىلدىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ جىل باسىنان بەرى اتقارعان قىزمەتىنىڭ قورىتىندىسى، اسكەري قىزمەتشىلەردى الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە اسكەري قىزمەتتىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ جۇمىستارى جونىندەگى باياندامانى تىڭدادى.
قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ پرەزيدەنتكە قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعى، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىنداعى ءىس-شارالار، ۆەدومستۆونىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەلەرى مەن سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ تۋرالى مالىمەت بەردى.
سونىمەن قاتار اسكەري باسقارۋ ورگاندارى اراسىنداعى بايلانىستى قامتاماسىز ەتۋگە جانە اسكەرلەردىڭ جاۋىنگەرلىك الەۋەتىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان «باتىل تويتارىس-2026» ستراتەگيالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋلارىنا ازىرلىك بارىسىن باياندادى.
گولان جوتالارىنداعى ەكىنشى ۇلتتىق كونتينگەنت ميسسياسىنىڭ ءساتتى اياقتالعانىن جانە ءۇشىنشى كونتينگەنتتىڭ روتاتسياسى باستالعانىن، سونداي-اق قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە قوسقان ۇلەسىنە حالىقارالىق قوعامداستىق تاراپىنان جوعارى باعا بەرىلگەنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسىنا اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى، اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ بويىنشا قولعا الىنعان جۇمىستار جونىندە ەسەپ بەرىلدى.
وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋ، اتاپ ايتقاندا، 21-27-ماۋسىم ارالىعىندا بۋرابايدا «ايبىن-2026» حالىقارالىق اسكەري-پاتريوتتىق جاستار جيىنىن وتكىزۋگە دايىندىق ماسەلەلەرىنە نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسى قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، ارميانى سيفرلىق تۇرعىدان ترانسفورماتسيالاۋعا جانە ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پەن يران قول جەتكىزگەن كەلىسىمدى قۇپتادى.