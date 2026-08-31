پرەزيدەنت قۇرىلتايداعى پارتيا فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنداعى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە پرەزيدەنت جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 46-بابىنا سايكەس پرەمەر- مينيستر لاۋازىمىنا ۇسىنىلعان ولجاس بەكتەنوۆتىڭ كانديداتۋراسى جونىندە فراكتسيا جەتەكشىلەرىمەن كەڭەسۋگە ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
تالقىلاۋعا «ادىلەت» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەربول ادايەۆ، «اۋىل» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى قايرات ايتۋعانوۆ، «Respublica» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ايداربەك قوجانازاروۆ، «اق جول» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى دانيا ەسپايەۆا، جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا فراكتياسىنىڭ جەتەكشىسى اسحات راقىمجانوۆ قاتىستى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنعان ەدى.