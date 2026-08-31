KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت قۇرىلتايداعى پارتيا فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنداعى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋدە پرەزيدەنت جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 46-بابىنا سايكەس پرەمەر- مينيستر لاۋازىمىنا ۇسىنىلعان ولجاس بەكتەنوۆتىڭ كانديداتۋراسى جونىندە فراكتسيا جەتەكشىلەرىمەن كەڭەسۋگە ءتيىس ەكەنىن ايتتى.

    Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
    Фото: Ақорда

    تالقىلاۋعا «ادىلەت» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەربول ادايەۆ، «اۋىل» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى قايرات ايتۋعانوۆ، «Respublica» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ايداربەك قوجانازاروۆ، «اق جول» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى دانيا ەسپايەۆا، جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا فراكتياسىنىڭ جەتەكشىسى اسحات راقىمجانوۆ قاتىستى.

    Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
    Фото: Ақорда

     

    ايتا كەتەلىك بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنعان ەدى.

    Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
    Фото: Ақорда

     

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور