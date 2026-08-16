KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت «قازاقىستان بارىسى» جەڭىمپازىن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جانتىلەك نۇرتىلەپ ۇلىن «Qazaqstan Barysy - 2026» تۋرنيرىندەگى ايقىن جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.

    Президент «Qazaqstan Barysy – 2026» жеңімпазын құттықтады
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.

    - پرەزيدەنت بۇل جەتىستىك سپورتشىنىڭ جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرى مەن وزىق شەبەرلىگىنىڭ ايقىن كورىنىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى مۇنداي بەدەلدى باسەكەلەر حالقىمىزدىڭ بىرەگەي داستۇرلەرىن جاڭعىرتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىمەن اينالىسۋعا ىنتالاندىراتىنىنا نازار اۋداردى، - دەلىنگەن جازبادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ناگرادالار تىزىمىنە «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جازدىق.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ سپورت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور