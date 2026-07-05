پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قۇرمەتتى وتانداستار!
بارشاڭىزدى مەرەيلى مەرەكە - ۇلتتىق دومبىرا كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! قوس ىشەكتى قاستەرلى اسپاپ - ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى، حالقىمىزدىڭ رۋحىن كوتەرەتىن باعا جەتپەس مۇرا.
دومبىرا ارقىلى تەرەڭنەن تامىر تارتقان ءتول قۇندىلىقتارىمىز جۇرت جادىندا جاڭعىرىپ، تورگە وزادى. وسىلايشا، داۋىرلەر مەن ۇرپاقتار اراسىنداعى ساباقتاستىق ساقتالىپ كەلەدى.
شىن مانىندە، ۇلتتىڭ ءۇنى سانالاتىن قاسيەتتى اسپابىمىز قۋانىشتى ساتتەردە دە، قيىن كەزدەردە دە بەرەكەلى بىرلىگىمىزدى نىعايتىپ، ەلدىڭ رۋحىن اسقاقتاتۋعا سەبەپكەر بولدى. دومبىرانىڭ كۇمبىرى ازاماتتارىمىزدى جىگەرلەندىرەدى، العا نىق قادام جاساۋدى كوزدەگەن رۋحاني باعىت-باعدارىمىزبەن ۇندەسەدى.
جاھاندىق سىن-قاتەرلەر كۇشەيىپ، ءداستۇرلى قۇندىلىقتار كومەسكىلەنگەن قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا ۇلى دالانىڭ مول مۇراسى، اسىرەسە، قارا دومبىرامىز ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ مىزعىماس تۇعىرى بولىپ قالا بەرەدى.
حالىقارالىق قاۋىمداستىققا قازاق دومبىراسىنىڭ سازدى اۋەنىن تانىستىرۋ - ءبىزدىڭ جالپىۇلتتىق پارىزىمىز. اسا كورنەكتى اقىن قادىر مىرزا ءالىنىڭ «ناعىز قازاق - دومبىرا» دەگەن تاماشا تەڭەۋى دومبىرانى كەڭىنەن دارىپتەۋ ىسىندە تەمىرقازىق ىسپەتتەس بولۋعا ءتيىس دەپ ويلايمىن.
1-شىلدەدە، ياعني دومبىرا كۇنى قارساڭىندا مەملەكەتتىلىك جىلناماسىنىڭ جاڭا پاراعىن اشقان حالىق كونستيتۋتسياسى زاڭدى كۇشىنە ەندى. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى ايرىقشا.
تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ، ءتول مادەنيەتتى قولداۋ العاش رەت شىن مانىندە حالىق اتا زاڭىنىڭ نەگىزگى قاعيداتى رەتىندە ايقىندالدى. بۇل ءوسىپ-وركەندەۋگە بەت العان حالقىمىزدىڭ ءبىتىم-بولمىسىنا، ماقسات-مۇددەسىنە تولىق ساي كەلەتىنى ءسوزسىز.
دومبىراشىلارعا، وقىتۋشىلارعا جانە ۇلتتىق ونەرىمىزدى قازاقستاندا، شەت ەلدەردە جوعارى دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋعا ونەگەلى ىسىمەن، سالماقتى سوزىمەن اتسالىسىپ جۇرگەن بارشا ادامعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
قازاقتىڭ ءان-كۇيى الداعى ۋاقىتتا دا ازاماتتارىمىزعا شابىت بەرىپ، ادىلەتتى ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋ جولىندا جاڭا جەتىستىكتەرگە جەتەلەي بەرەدى!
ءار شاڭىراققا اماندىق پەن باق-بەرەكە تىلەيمىن!
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي قازاقستاندا 2000 نان استام مادەني ءىس-شارا وتەدى.