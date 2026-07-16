پرەزيدەنت قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى جەتەكشى AgriTech حابى رەتىندە دامىتۋدى كوزدەپ وتىرمىز
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت سيفرلىق لوگيستيكانى جانە الەۋەتى زور كولىك دالىزدەرىن دامىتقان ءجون دەپ سانايدى.
ق ح ر بيزنەس وكىلدەرىمەن «دوڭگەلەك ۇستەل» فورماتىندا وتكەن كەزدەسۋدە ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قازاقستان قىتايدى ورتالىق ازيامەن، كاۆكازبەن، تاياۋ شىعىسپەن جانە ەۋروپامەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى كولىك-لوگيستيكا حابى بولۋعا ءتيىس. بۇل -ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق ماقساتىمىز.
قازىر ەلىمىزدىڭ اۋماعى ارقىلى 13 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەدى. قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى تەمىرجول تاسىمالىنىڭ شامامەن 85 پايىزى قازاقستان ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. سوڭعى ون بەس جىلدا مەملەكەت كولىك جانە لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 35 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى.
- ءبىز جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىن تارتىپ، ترانسكاسپي كولىك باعىتى، ياعني، ورتا ءدالىز ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرىپ جاتىرمىز. XXI عاسىردا كولىك ءدالىزىنىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ينفراقۇرىلىمنىڭ ساپاسىمەن ولشەۋ جەتكىلىكسىز. قازىر مۇنداي جوبالاردىڭ تابىستى بولۋى، ەڭ الدىمەن، دەرەكتەر الماسۋ جىلدامدىعىنا، سيفرلىق ىقپالداستىق دەڭگەيىنە جانە لوگيستيكانىڭ اشىقتىعىنا بايلانىستى. سوندىقتان ءبىز حالىقارالىق جۇك تاسىمالىنا ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيەنىڭ نەگىزىن قالاپ جاتىرمىز. وسى سالاداعى باستى جوبا - Smart Cargo پلاتفورماسى. بۇل - كەدەندىك، لوگيستيكالىق جانە كوممەرتسيالىق قىزمەتتەردى ءبىر سيفرلىق ورتاعا بىرىكتىرەتىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق تەرەزە. باستى ماقسات - ەۋرازيانىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كولىك كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋ. ءبىر سوزبەن، دەرەكتەر سيفرلىق جەلى ارقىلى قالاي تەز جىبەرىلسە، تاۋارلار دا شەكارادان ءدال سونداي جىلدام ءارى ءتيىمدى وتەتىن كەڭىستىك قۇرۋىمىز كەرەك. قازاقستان مەن قىتاي حالىقارالىق ساۋدانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىن جاڭا جاھاندىق ستاندارتتاردى بىرلەسىپ ورنىقتىرا الادى دەپ سانايمىن. قىتايدىڭ تەحنولوگيا سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن كومپانيالارىن، لوگيستيكا وپەراتورلارىن جانە ينفراقۇرىلىم سالاسىنداعى ينۆەستورلارىن وسى اۋقىمدى باستاماعا بەلسەنە اتسالىسۋعا شاقىرامىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق پرەزيدەنت اسا ماڭىزدى مينەرالداردى يگەرۋ سالاسىن پەرسپەكتيۆتى باعىت رەتىندە اتادى.
ول قازاقستان ستراتەگيالىق رەسۋرستاردىڭ قورى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلار قاتارىنا ەنەتىنىن جانە حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءوندىرىستى دامىتۋدى كوزدەيتىنىن مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى جەتەكشى AgriTech حابى رەتىندە دامىتۋدى كوزدەپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ AgriTech، جاساندى ينتەللەكت جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەر تۋرالى ءسوز قوزعادى.
- قازىر بۇكىل الەم اگرارلىق سالادا ۇلكەن وزگەرىستەردى باستان وتكەرۋدە. اۋىل شارۋاشىلىعىندا باسەكەگە قابىلەتتى بولۋ ءۇشىن تەك تابيعي رەسۋرستارعا سەنىم ارتىپ وتىرۋ جەتكىلىكسىز. وسى سالادا، ەڭ الدىمەن، دەرەكتەردى، جاساندى ينتەللەكتىنى جانە سيفرلىق تەحنولوگيانى ءتيىمدى پايدالانا ءبىلۋ وتە ماڭىزدى. قازاقستان ەكى جىل قاتارىنان 27 ميلليون توننا استىق جينادى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش. مۇنىڭ ءبارى - زاماناۋي تەحنولوگيانىڭ جانە ءتيىمدى باسقارۋدىڭ ناتيجەسى. جالپى، ءبىز اۋىل شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ جۇمىسىن قارقىندى جۇرگىزىپ كەلەمىز. اسىرەسە، درونداردى، سپۋتنيك ارقىلى شولۋ ءتاسىلىن، دالدىگى جوعارى ەگىنشىلىك تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن ەنگىزىپ جاتىرمىز. قازىر ەلىمىزدە 200 دەن استام اگروونەركاسىپ «اقىلدى فەرما» قاعيداتى بويىنشا جۇمىس ىستەيدى. تاعى 650 دەن استام شارۋاشىلىق سيفرلىق شەشىمدەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋدە. سونىمەن قاتار ءبىز ۇلتتىق سيفرلىق قاداعالاۋ جۇيەسىن ازىرلەپ جاتىرمىز. بۇل جۇيە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەگىستىكتەن باستاپ تۇتىنۋشىعا دەيىنگى جولىن تولىق قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ماقساتىمىز - اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ كولەمىن ارتتىرۋ، سونداي-اق قوسىلعان قۇنى جوعارى تاماق ونەركاسىبىن دامىتۋ. ءبىز سول ارقىلى قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى جەتەكشى AgriTech حابى رەتىندە دامىتۋدى كوزدەپ وتىرمىز. بۇل ماقساتقا جەتۋدىڭ توتە جولى - جاساندى ينتەللەكت، روبوتتاندىرۋ جانە Industry 4.0 تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ. ساپانى باقىلاۋدىڭ زياتكەرلىك جۇيەلەرى، اۆتوماتتاندىرىلعان ءوندىرىس جەلىلەرى جانە سيفرلىق نەگىزدە بىرىكتىرىلگەن جەتكىزۋ تىزبەكتەرى ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرىپ، حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جۇمىس ىستەۋگە جول اشادى. بۇدان بولەك، ءبىز ءونىمدى ساقتاۋدىڭ وزىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتىپ جاتىرمىز. سونىڭ ىشىندە زاماناۋي لوگيستيكا ورتالىقتارى، اۆتوماتتاندىرىلعان جانە توڭازىتقىشپەن جابدىقتالعان قويمالار بار. جالپى، وسى سالادا تۇبەگەيلى ءارى اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالۋدا. بۇل ىسكە قىتاي كومپانيالارىن دا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىز،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى.