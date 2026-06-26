پرەزيدەنت: قازاقستاننىڭ بەدەلىن ارتتىرىپ، كوشىن العا باستايتىن جالىندى جاستار
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ايبىن» XII حالىقارالىق اسكەري-پاتريوتتىق جاستار جيىنىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقمولا وبلىسىنىڭ Щۋچينسك قالاسىندا ءوتىپ جاتقان «ايبىن» XII حالىقارالىق اسكەري- پاتريوتتىق جاستار جيىنىنا قاتىستى.
«ايبىن-2026» باعدارلاماسىنا اسكەري-سپورتتىق، ينتەللەكتۋالدىق، شىعارماشىلىق جانە اسكەري- قولدانبالى سپورت تۇرلەرى بويىنشا جارىستار ەندى. بيىلعى جيىن قازاقستاننىڭ بىرنەشە ايماعىنان، سونداي-اق ازەربايجان، قىرعىزستان، رەسەي جانە وزبەكستان ەلدەرىنەن كەلگەن 50 دەن استام كوماندانىڭ باسىن قوستى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ رۋحىن شىڭدايتىن، ولاردى وتانشىلدىققا تاربيەلەيتىن وتە ماڭىزدى ءىس-شارا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بايراقتى باسەكەدە ەلىمىزدىڭ ەڭ مىقتى، ەڭ جىگەرلى جاس ساربازدارى لايىقتى ونەر كورسەتتى. سونداي-اق ازەربايجان، قىرعىزستان، وزبەكستان جانە رەسەيدەن كەلگەن دوستاس، باۋىرلاس مەملەكەتتەردىڭ جاستارى باق سىنادى. بۇگىن مەن بارىڭىزگە زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءدۇبىرلى دودا ەلىمىز ءۇشىن شىن مانىندە اسا ماڭىزدى كەزەڭدە ءوتىپ جاتىر. ناۋرىز ايىندا قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى قابىلداندى. بۇل - مەملەكەتىمىزدىڭ كەلەشەگىن ايقىندايتىن، ۇلتىمىزدىڭ تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن تاريحي وقيعا. تۇتاس جۇرتىمىزدىڭ ارمان-مۇراتىن توعىستىرعان اتا زاڭ، ەڭ الدىمەن، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن قابىلداندى. كەز كەلگەن ەلدىڭ بولاشاعى - وزدەرىڭىز سەكىلدى وتانشىل، ءبىلىمدى، ەڭبەكقور، جاسامپاز جانە باتىل جاستاردىڭ قولىندا. قازاقستاننىڭ بەدەلىن ارتتىرىپ، كوشىن العا باستايتىن دا - جالىندى جاستار! مەن سىزدەرگە زور ءۇمىت ارتامىن! - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.